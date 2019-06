Pidieron hasta 18 años de prisión por el homicidio de un joven

En el debate quedaron bien marcadas las dos versiones que se confrontaron ayer en los alegatos. Por un lado, la hipótesis sustentada en pruebas y testimonios de familiares de la víctima, quienes apuntaban a ambos acusados, sobre todo a René, por el balazo perpetrado dentro de la vivienda. Por otro, quienes sostenían que ambos no estuvieron en el lugar al momento del ataque. Sobre lo que no hubo discusión alguna y quedó por demás acreditado, fue la violencia que se vivía en el barrio por aquellos días, por los enfrentamientos armados entre los dos bandos, que terminó con la muerte del adolescente de 16 años.



El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull solicitó 18 años de prisión para René al considerarlo autor del disparo mortal, y 12 años para Mancini, por haber participado de la emboscada planeada y ejecutada en la casa de la víctima aquella madrugada.



Por su parte, el abogado defensor del primero, Alberto Salvatelli, valoró los testimonios y la declaración del mismo imputado, que indicaban que René estaba con su familia, y marcó las contradicciones en la acusación, por lo que pidió la absolución.



También pidieron librar de culpa y cargo a Mancini sus defensores oficiales, Sebastián Lescano y Fernando Callejo. Los letrados fundamentaron que no hay testigos ni evidencia científica que demuestre en forma contundente que el muchacho participó del hecho.



El 25 de junio, el tribunal de juicio integrado por Gervasio Labriola (presidente), Gustavo Pimentel y Pablo Vírgala, dará a conocer el adelanto del veredicto el 25. Por lo visto ayer, el final aún está abierto.



Fuente: UNo.