Lo asaltaron dos días seguidos: "Encima que no vendemos nada, nos roban"

"Anoche (por el jueves) vinieron dos pibes armados y me llevaron algo de cambio, no era mucho pero era todo lo que tenía; la noche anterior (por el miércoles), también nos asaltaron, ya no sabemos qué vamos a hacer, la zona esta liberada, a eso de las ocho de la noche más vale ni andar por la calle porque te asaltan; encima que no vendemos nada, nos roban. Queremos que nos escuchen el jefe de policía, los jueces, los fiscales, porque así no se puede más", dijo el comerciante a El Sol. "Andan armados por la calle" "Mi nena estaba en casa, en el frente, cuando pasaron mostrando las armas por calle Chile, andan con total impunidad y se manejan así porque nadie hace nada; ayer, una chica que es discapacitada venía caminando y le pegaron para robarle la bolsa y todas las cosas que traía. Así no podemos vivir", se quejó una vecina, respecto a hecho que "ocurren cotidianamente".