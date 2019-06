El 4 de julio definirán si el cura Escobar Gaviria seguirá en la cárcel

Foto 1/2 Foto 2/2

La Cámara de Casación Penal de Paraná, realizó este viernes la audiencia para tratar el pedido de revocación de la prisión preventiva en la cárcel del cura Juan Diego Escobar Gaviria.



El mismo está cumpliendo prisión en la Unidad Penal Nº 7 de Victoria, donde fue alojado luego de ser encontrado responsable de abusos sexuales infantiles mientras ejercía su sacerdocio en la Iglesia de Lucas González. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay lo condenó en septiembre de 2017 a 25 años de prisión.



"Cada parte planteó su postura. Los defensores pidieron que se lo excarcele o que se le dé prisión domiciliaria. Nosotros nos oponemos y consideramos que debe seguir en la Unidad Penal, atento a los antecedentes del caso. El tribunal no ha resuelto. Informó que dictará sentencia el 4 de julio a mediodía", dijo en declaraciones a Elonce TV la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.



La funcionaria dio cuenta de que el sacerdote "cuando estuvo en libertad modificó su lugar de residencia, con lo cual se demostró que no tiene ningún tipo de arraigo para seguir viviendo en Argentina. Luego se le revocó la libertad porque se comprobó que se había contactado con las víctimas. Esas situaciones no se han modificado y los riesgos siguen vigentes", argumentó.



"No hay motivo para modificar su situación. Se debe seguir con los pasos procesales para llegar a la revisión de esa sentencia y que quede firme la misma para que empiece a cumplir pena", resaltó.



Goyeneche indicó que Ecobar Gaviria no estuvo presente en la audiencia de hoy "por él se opuso a trasladarse".



Comentó además que la defensa del religioso "propone una prisión domiciliaria en Victoria, pero nosotros consideramos que eso no es garantía". Elonce.com