Cuatro ladrones de entre 13 y 18 años perpetraron un violento asalto en Paraná

Pasadas las 19 de este jueves, el 911 recibió un llamado que daba cuenta que cuatro sujetos armados habían ingresado a una distribuidora de gas, ubicada en Avenida Larramendi de la capital entrerriana y perpetrado un asalto.



Sobre lo sucedido, el Comisario Principal Juan Zunino, Subjefe del 911, relató al programa El Despertador de Elonce TV que cuando los efectivos llegaron al lugar, los damnificados indicaron que cuatro individuos "habían ingresaron con armas de fuego y sustraído pertenencias a quienes estaban trabajando en ese lugar, llevándose 12.000 pesos, un celular y envases de cerveza".



Tras ello, los delincuentes se dieron a la fuga. Pero horas más tarde "y con pistas firmes, personal del 911 y de Comisaría 11 fueron al barrio Cáritas donde se logró la detención de los cuatro autores del ilícito", siendo tres menores de edad y un mayor.



Por disposición del fiscal, el mayor fue trasladado a la alcaidía de tribunales y los tres menores a la División Minoridad "por el supuesto delito de robo calificado".



Zunino mencionó que hasta el momento lo sustraído "no se ha podido localizar". Destacando que "se secuestraron prendas de estos sujetos que son fundamental para la investigación de la causa".



Al momento del asalto, estaba en el local el dueño de la distribuidora y dos empleados, uno de los cuales "sufrió un golpe en la cabeza, no de gravedad y fue atendido en el hospital Domagk. Le habrían pegado con un elemento contundente que no pudo determinar", indicó el Comisario Principal.



Asimismo, indicó que tampoco se han podido hallar las armas de fuego que habrían utilizado para cometer el robo.



En el lugar había cámaras de seguridad, lo cual permitió identificar a los delincuentes y localizarlos posteriormente en barrio Cáritas, donde se produjo la detención. Elonce.com