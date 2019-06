Padres en alerta por representantes de modelos que merodeaban escuelas

Paralelamente a que entre los padres de alumnos de diferentes escuelas circulara un aviso de alerta vía WathsApp, algunos directivos pusieron en conocimiento a la Comisaría de Crespo por sus sospechas por supuestos representantes de modelaje que contactaban adolescentes.



La inquietud y preocupación tenía que ver con dos jóvenes, que en las últimas horas contactaron adolescentes con la propuesta de incorporarse a una agencia de modelos bonaerense. Tras la pertinente investigación, la Policía despejó las dudas.



Al respecto, el subjefe de la dependencia policial, César Ellemberger, precisó: "Se iniciaron tareas investigativas a raíz de la consulta telefónica que recibimos por parte de directivos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad, mediante los cuales se toma conocimiento del merodear sospechoso de dos jóvenes -hasta entonces de identidad desconocida-, quienes habrían estado circulando en inmediaciones a las escuelas y así tomando contacto con chicas adolescentes, a quienes les entregaron una tarjeta para un posterior y eventual contacto. Se les habrían presentado como representantes de una empresa de modelaje, lo cual aún no ha sido corroborado, manifestando que se encontraban realizando una campaña para incorporar modelos -preferentemente altas y rubias-". Con ese argumento, los sospechados les dejaban sus números telefónicos, inscriptos al dorso de la tarjeta".



Ante ello, "se logró interceptar a los dos sospechosos", afirmó el subjefe de la dependencia y agregó: "Fueron trasladados hasta la dependencia para su correcta identificación, tratándose de un joven de 27 años y un hombre de 42 años de edad, ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires, cuyas identidades no registran pedidos judiciales, conforme se verificó mediante la División Antecedentes Personales".



"Se pudo establecer que la empresa existe", dijo el subjefe policial. Los identificados aluden pertenecer a la empresa "Look1 - Model Management", entregando una tarjeta de contacto con teléfonos, mail y página web, remitiendo su sede a la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, el funcionario indicó que "también se determinó el vehículo en el que se movilizan, el cual está registrado bajo la titularidad de uno de ellos -sin impedimentos de circulación- y se comprobó que cuentan con toda la documentación obligatoria en regla", precisó a FM Estación Plus.



Finalmente, Ellemberger recomendó: "Si bien no se advirtieron irregularidades de tipo delictivo, se sugiere a la población juvenil estar atentos y comunicar a sus padres, la escuela o la policía, cualquier situación sospechosa. De igual manera, en lo posible se recomienda a los papás que hablen de estos temas con sus hijos, para que no brinden datos personales a desconocidos ni mantengan diálogos que pueden generarle inconvenientes futuros".