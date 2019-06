Encontraron muerto en una zanja a un hombre que era buscado

La intensa búsqueda de un hombre de 88 años finalizó en la tarde noche de este jueves en Gualeguay, con la localización sin vida de la persona que tenía un pedido de localización.La policía y varias divisiones de la fuerza de seguridad habían emprendido el rastrillaje en la zona norte de la ciudad, con el fin de tratar de ubicar a José Leonardo Molina de 88 años, quienes sus vecinos reportaron no ver desde la jornada del miércoles a la mañana.Ante esto, desde la fiscalía a cargo de Eduardo Santos y la Jefatura de Policía se diagramaron distintos procedimientos y operativos, en especial en la zona de Primera Sección Chacras.Molina vivía solo y llamó la atención a los vecinos no haberlo visto. De esa manera se profundizó la búsqueda en medio de la lluvia, que determinó en la tarde de este jueves la localización de un cuerpo dentro de una zona con agua.El médico forense realizó la primera inspección ocular que indicó que no existían lesiones externas importantes. De esa manera se eliminaría la posibilidad concreta de una muerte violenta, aunque por las características del hecho se ordenó la autopsia para aclarar cómo se produjo el deceso.Los primeros indicios no descartaban de la posibilidad de un accidente, en el cual el octogenario pudo haber caído involuntariamente dentro del espejo de agua muriendo por asfixia por inmersión, publica diario