Una mala maniobra desencadenó la violenta discusión entre conductores

Video: Violenta discusión por problema de tránsito en el centro de Paraná

Una violenta discusión de tránsito se produjo en horas del mediodía de este jueves en la intersección de calles España y Pellegrini, de Paraná. Demandó la intervención de la Policía.que "ninguno de los dos conductores hizo denuncia. Uno de ellos es remisero y el otro circulaba en un auto particular. Como son delitos de instancia privada solo podemos actuar si hay denuncia".Se supo que los conductores mantuvieron una encendida discusión que llegó a intentos de agresión por parte de ambos, incluso, como se puede ver en el video al que accedió, uno de ellos, intentó golpear con un termo metálico al otro hombre."No pudimos constatar si hubo alguna lesión porque no vinieron a la dependencia. La intervención de la Policía es separar, calmar los ánimos y se les explica que pueden hacer la denuncia si lo desean. A veces optan por hacerla y otras no", comentó.Asimismo, dijo que "la discusión se generó por una mala maniobra que hizo enojar a uno de ellos".