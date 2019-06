Robo en la cafetería del hospital San Martín: Mostró video para identificarlo

El dueño de la cafetería que funciona en el interior del hospital San Martín de la capital entrerriana,Al respecto, el propietario del comercio, Gustavo Paz señaló aque "entró un tipo a las 3 de la madrugada. Robó un celular. Acá entra gente a cualquier hora, muchos que no cuidan pacientes ni nada", señaló el hombre.Acotó que mostró el video "para que la gente lo identifique,, porque, mal que mal, es un servicio para la gente".Sobre la sustracción manifestó que "había un empleado. Denunciamos el hecho, pero justo el destacamento se cambió para el lado de la Guardia.. Por suerte no falto dinero ni otra cosa"."Es para mantener alerta a la población de que este tipo anda robando. Gracias a Dios no pasó nada en cuanto a lo personal", rescató Paz. "Finalmente, comentó que lleva toda una vida en ese negocio. "Esto era de mi padre", manifestó y admitió un afecto especial para con el hospital. "