"Lo volvería a hacer porque era él o yo", dijo una mujer que mató a su marido

Policiales Liberaron a la mujer que asesinó de un cuchillazo a su pareja

Policiales Una mujer asesinó de un cuchillazo a su pareja

Tras el lamentable hecho de sangre que se había producido el domingo 7 de abril pasado alrededor de las 23:40, en el Barrio La Colina (cortada 58), cuando una mujer hirió de gravedad a su pareja identificada como Amado Galeano; el hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat con un severo puntazo de arma blanca en el pecho y, tras agonizar casi una hora, la víctima falleció. La agresora se había entregado a la justicia de forma voluntaria.que "en el caso mío con mi esposo, que se llamaba Amado Galeano, estábamos peleando esa noche y yo me tuve que defender, fue en defensa propia, porque él me empezó a pegar, me empezó a golpear y yo me tuve que defender, él se fue a las manos, me estaba por matar y yo me defendí y lo maté".Asimismo, brindó más detalles de aquella noche sangrienta del 7 de abril, "en la justicia reconocieron que la muerte era por defensa propia porque todo lo que mi esposo me hacía estaba mal, él quiso violar a una de mis nietas y por ahí venía el problema. Mi esposo me hizo mucho daño, tanto en lo físico como en lo emocional porque me golpeaba tanto que lo mío ya no era vida, fueron muchos años en que yo soporté eso hasta que un día discutimos, él me quiso matar pero lo terminé matando yo, era él o yo, por eso la justicia entendió mi situación y hoy, gracias a Dios y a la justicia, estoy en libertad", reconoció.Más adelante, subrayó que "actualmente estoy viviendo en la casa de una hija" y aclaró que "lo mío no es condicional ni nada de eso, yo estoy en libertad gracias al fiscal y al abogado Sarli que me apoyó mucho en todo el mal momento que viví, no me quiero olvidar de mis hijos que me apoyaron en todo momento. Yo no estoy arrepentida de haberlo matado, si lo tuviera que volver a hacer lo haría de nuevo porque ese día era él o yo, entonces solamente defendí mi vida porque ese día él me mataba, fui una mujer muy golpeada toda la vida", al tiempo que recordó "a mí me lastimó mucho, hasta llegó a apuñalarme".