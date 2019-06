Acusan a dos abuelas de facilitar la prostitución de sus nietas de 12 y 14 años

El debate comenzó el pasado lunes y pasó a un cuarto intermedio hasta el día 24 de junio.



Además, en el juicio hay otro imputado, se trata de un hombre de 60 años, quien está acusado de mantener sexo con las dos menores. Las personas imputadas son de la ciudad de Federación, tanto el hombre como las abuelas.



En este sentido, el abogado Hugo Ariel Monzón, defensor del hombre, dijo que su defendido "está acusado de varios delitos, por un lado está acusado de abuso sexual y facilitación y promoción a la prostitución de una menor de 12 años. La niña relata que su propia abuela la prostituía y mi cliente está imputado de haber consumado sexo con la menor, en este caso de ser el cliente", aclaró.



Asimismo, el letrado dijo que "el otro hecho por el que mi cliente está imputado es la misma situación donde la abuela de otra menor también prostituía a su nieta de 14 años, al menos la abuela está acusada de eso, y donde mi cliente también consumía sexo. Por este delito se lo acusa de facilitación y promoción a la prostitución de menores a mi cliente y a las dos abuelas, la misma imputación es para los tres pero la discusión va a girar en el debate acerca de si los consumidores de sexo, en este caso, si el cliente que consume sexo está alcanzado, o no, por la figura de facilitar o promover la prostitución".



Cuando se consultó a Monzón sobre la gravedad de haber consumido sexo con dos menores de 12 y 14 años, el letrado respondió a diario El Sol que "en ese caso, como son dos hechos distintos, de probarse que él efectivamente consumía sexo, hay dos grandes posturas y nuestra defensa radica en que hoy en día la ley no pune directamente al consumidor de sexo", tras lo que sostuvo que "mi cliente no sería quien promueve y facilita".