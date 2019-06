Delincuentes ingresaron a Club Fournier y se llevaron elementos deportivos

Delincuentes ingresaron a Club Fournier y se llevaron diversidad de elementos deportivos.Mauricio Klauss, colaborador, comentó aque "nos dicen que el robo ocurrió entre las 6 y las 7. Se llevaron todas las cosas de los chicos, los palos de hockey y pelotas de fútbol. Entraron por la ventana. Tenemos un salón nuevo y ahí guardamos los elementos"."La ventana estaba abierta, forzada. Nos encontramos con todo desparramado. Ahora nos tenemos que llevar las pelotas y no está bueno estar yendo y viniendo con los materiales. Hasta que no reforcemos la seguridad no nos va a quedar otra", manifestó.Este martes, integrantes de Acludepa se acercaron a la institución y entregaron pelotas para que puedan continuar con las actividades.