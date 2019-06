Confirmaron la sentencia al policía que mató a un joven en Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2 Familiares de Briozzi

El tribunal integrado por Darío Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade decidió confirmar la condena de 18 años de prisión para el único imputado por la muerte de Sebastián Briozzi.



Cabe recordar que el suboficial de la policía de Entre Ríos, Sergio Acosta fue condenado por los jueces Carolina López Bernis, Ivés Bastián y Alberto Funes Palacios, pero por pedido de la defensa, que argumentó que no hubo dolo, fue revisado el fallo el pasado 14 de mayo.



Pasadas las 12 de este martes 11 de junio se llevó a cabo la audiencia en la Sala de Casación Penal de Concordia donde el tribunal decidió confirmar la sentencia por lo que la defensa tiene 10 días hábiles para apelar. De no ser así, ya quedaría firme.



El padre de Sebastián, Pedro Briozzi, presente en la audiencia mencionó que "siento mucha emoción y duele mucho". Asimismo, señaló que "pensaba no creer en la justicia, pero se puede y hoy nuevamente estamos creyendo".



El caso

Cabe recordar que eran las 6 de la mañana del domingo 25 de septiembre de 2016, cuando Sebastián Briozzi, de 20 años, y su hermano Pedro, regresaban de un boliche bailable de la costanera de Concordia en su camioneta Chery, y comenzaron a ser perseguidos por un patrullero conducido por el suboficial Sergio Acosta, acompañado por otro uniformado.



Sin razón aparente, en la esquina de Quintana y San Luis, Acosta disparó contra el vehículo de los Briozzi y mató a Sebastián de un certero balazo en la nuca.



En la investigación, las pericias realizadas por Gendarmería Nacional demostraron que el uniformado efectivamente estaba en posición de disparo al momento del ataque, que no había armas en la camioneta de los chicos y otras evidencias, que culpabilizaban directamente a Acosta. (Diario Río Uruguay)