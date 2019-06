Desvalijaron un comedor comunitario y 80 chicos quedaron sin su copa de leche

El comedor comunitario, ubicado en el salón vecinal en calles Vice Comodoro Marambio y Orcas del Sur, brinda una copa de leche a 80 chicos del barrio Antártida Argentina, además de algunos adultos mayores de la zona., lamentó ante, Marta Martínez, presidenta de la vecinal."Se llevaron las ollas, la pava eléctrica, todo con lo que hacemos la leche a los chicos. Nos dejaron sin nada", comunicó."Será imposible cocinar, y darles una copa de leche a los chicos, porque no tenemos en qué prepararla, no tenemos vasos, se llevaron la mercadería, todo", refirió la colaboradora.

"Es injusto lo que pasa"

Piden donaciones

La comunidad del salón vecinal también tenía previsto, para este jueves, una tarde de cine para festejar los cumpleaños de los chiquitos del barrio."Las donaciones de golosinas que teníamos, se las llevaron a todas. Y es injusto, porque los nenes no tienen por qué pagar algo tan cruel", lamentó la voluntaria.Y continuó: "Es injusto, porque hoy los chicos van a venir a apoyo escolar y no vamos a tener para darles una taza de leche. No se puede estar así".Se trata del segundo robo que sufren en el salón vecinal. Se recordará que a fines de abril, malvivientes ingresaron por una de las ventanas de la cocina, y se alzaron con mercadería, una garrafa y una pava eléctrica "Después de ese robo, nos donaron una garrafa y una pava eléctrica; y ahora se llevaron todo, las ollas, los coladores, la espumadera, el cucharon. No dejaron nada. Me da impotencia por las ollas", insistió, entre lágrimas, la presidenta de la vecinal."Pero vamos a seguir igual porque, si bien hay malos vecinos en el barrio, hay otros que siempre colaboran", remarcó.Desde el comedor comunitario encomendaron donaciones de ollas, platos, cucharones, vasos, leche, chocolate, galletitas, todo lo necesario para continuar la tarea solidaria que se brinda a los niños del barrio.Los interesados en colaborar pueden comunicarse al (0343) 154 503676; o acercarse personalmente en el salón vecinal ubicado en calles Vice Comodoro Marambio y Orcas del Sur, del Barrio Antártida Argentina.En la oportunidad, también solicitaron donaciones de "ladrillos, portland para cerrar la puerta del fondo"."En el primer robo, entraron por la ventana, y ahora lo hicieron por la puerta del fondo. Así que queremos clausurarla", comunicó la voluntaria.