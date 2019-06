Asalto en una YPF: Heridos recibieron el alta y se conoció el monto de lo robado

Video: El violento asalto a estación de servicios en Paraná en menos de dos minutos

En la noche de este lunes se produjo un asalto a mano armada en la estación de servicios YPF ubicada en el Acceso Norte de la ciudad de Paraná y dos trabajadores resultaron heridos.Sobre lo sucedido, la Comisario Nora Pérez, titular de la Comisaría Séptima, indicó en diálogo con el programadeque los autores del violento asalto están siendo identificados a través de las filmaciones de las cámaras que hay en el lugar y los empleados que resultaron heridos ya recibieron el alta."Cuatro sujetos llegaron en moto, reducen al personal de playa y lo ingresan al Servicompras. Mientras dos los tienen reducidos, los otros dos revisan las cajas y sacan un sobre de dinero", relató de acuerdo a lo observado a través de las filmaciones.Sobre el monto sustraído, señaló que si bien hasta el momento no está confirmado, "sería un poco más de 10000 pesos" que era la recaudación que había en el momento.Consultada sobre los trabajadores que resultaron heridos, la Comisario afirmó que "gracias a Dios no revistieron gravedad y ya están en sus domicilios. Uno de ellos fue asistido en el hospital San Martín y otro en una clínica privada. El playero fue atendido por un golpe en la cabeza y la señorita que estaba encargada de la caja del shop recibió un fragmento de proyectil" que disparo el delincuente.Finalmente, la titular de la Comisaría Séptima indicó que "fue todo muy rápido, no superaron los cinco, siete minutos". Elonce.com