Asesinó a un joven, pero dice que estaba drogado y que padece "amnesia temporal"

En la mañana de este lunes, Genaro Gutiérrez de 19 años fue formalmente imputado de homicidio simple en la causa que investiga la muerte de Lucas Bentancourt, en la ciudad de Gualeguaychú. Ante la Fiscal, el acusado declaró que tiene serios problemas con los estupefacientes y que no recuerda nada de la madrugada del sábado 8 de junio.El hecho ocurrió a metros de la casa de Bentancourt ubicada en el barrio Francisco Ramírez (338). Cerca de las 2 de la madrugada del sábado 8 de junio fue atacado con un puntazo en la zona toráxica.La herida le provocó una perforación en su pulmón, lo que le ocasionó rápidamente la muerte. Debieron pasar sólo 10 horas para que la Policía realice un allanamiento en el barrio Eva Perón (348), a unas escasas tres cuadras del lugar de los hechos. Allí detuvieron a Genaro Gutiérrez de 19 años de edad, alrededor de las 12.30 del mediodía.La causa recayó en la fiscalía de la doctora Martina Cedrés, quien en la mañana de este lunes le comunicó a Gutiérrez la formal imputación de homicidio simple.Esta figura penal prevé una pena de 8 a 25 años de prisión efectiva, por lo que, de recibir la máxima prevista, el acusado saldría en libertad a los 44 años., indicó la Fiscal.Asimismo, indicó que el imputado no explicó qué tipo de drogas había consumido, pero que sí especificó que "tenía problemas serios de adicción y que había estado varias veces internado. Después de decir eso se abstuvo de seguir declarando".El descargo fue ante los fiscales y luego el Juez de Garantías Tobías Podestá, fue quien aprobó laEn este lapso, la Justicia avanzará con la investigación del caso, mientras el sospechoso aguarda el juicio alojado en la Jefatura de Policía.Esta medida busca que Gutiérrez no entorpezca la causa o se fugue; por lo que podrá ser prorrogada las veces que la Justicia crea necesarias.En el allanamiento realizado en el domicilio de Gutiérrez se secuestraron varios cuchillos que pueden ser de similar tamaño al usado en el crimen. Cedrés confirmó que las armas blancas "no tenían sangre a simple vista, pero las enviamos a analizar en Criminalística de Paraná".Los trabajos de investigación comenzaron en horas de la madrugada del sábado, poco después que Lucas Bentancourt sea encontrado sin vida por sus padres, en la puerta de su casa.En ese momento se secuestraron algunos teléfonos y se solicitaron las primeras medidas."Entrevistamos a unos chicos en la Comisaría y ahí surgió el dato del actual imputado cerca de las 10.30 de la mañana. Justo en ese momento llegó el padre de un joven que junto con sus amigos habían visto el momento del altercado. Los vieron desde lejos y nunca pensaron que era de esa gravedad. Vieron unos empujones pero no le dieron mayor trascendencia porque después la víctima siguió caminando para su casa. Pensaron que había sido una pelea porque este chico Gutiérrez siempre hacía problemas en el barrio", explicó Cedrés, según publica"Cuando se dan cuenta de todo el movimiento policial, le cuentan al padre y este hombre fue entrevistado en Comisaría", concluyó.En este proceso, el joven imputado será representado legalmente por el abogado particular, Pablo Di Lollo.