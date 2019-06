Tres niños y su mamá murieron en un incendio: Hay otros cuatro internados

Foto 1/2 Crédito: Primer Plano Online Foto 2/2 Crédito: Primer Plano Online

Una mujer y sus tres hijos de 3, 4 y 10 años murieron calcinados en una en una vivienda del barrio Pacha Mama de Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, en Buenos Aires, a causa de un incendio que se desató en su vivienda, este domingo por la mañana.



Además, se supo que hay otros cuatro niños que fueron trasladados para su atención en estado de gravedad.



El fuego se desató en un domicilio de Santos Vega y 24 de Octubre, en el barrio de Villa Udaondo. Al parecer, en la casa de extrema precariedad vivían cerca de 20 personas, sin embargo, al momento del siniestro no todos estaban allí.



"Un nene estaba jugando con un encendedor y prendió fuego un colchón. Los demás chicos quisieron sacar el colchón por la puerta. Las dos nenas más grandes intentaron sacar al resto de las criaturas y quedaron en el medio del fuego", informó Cintia, una vecina que vive justo frente a la vivienda, a Primer Plano Online.



La mujer aseguró además, que "los vecinos rompieron el portón para ayudar con una camioneta, pero el fuego ya estaba".



"En esa casita vivían cerca de 20 personas, y hace poco la Municipalidad les había traído colchones. Hay criaturas que no se llegaron a levantar, el fuego no le dio tiempo a nada", concluyó.