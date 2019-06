Un muchacho fue asesinado en Gualeguaychú: recibió varios puntazos

El jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Cristian Hormachea, informó que se realizaron allanamientos para esclarecer el homicidio, ocurrido aproximadamente a las dos y media de este sábado.El joven regresaba del trabajo a su casa. Tras una discusión, habría recibido un puntazo en el pecho y fue caminando hacia la puerta de su casa, donde falleció, indica"Los papás del muchacho son quienes dieron aviso, estamos trabajando en el hecho. El chico vivía con sus papás", dijo la fiscal Martina Cedrés."En relación a las circunstancias, puede haber sido por sorpresa, pero no tenemos todavía nada en claro. En ocasión de robo, por ahora, en principio, lo descartamos", agregó. "La hipótesis que más manejamos es que podrían haberse conocido", destacó."Hasta ahora, la información que tenemos es que el muchacho fallecido no tenía una actitud agresora o de discusión, pero sí pudo haber un conocimiento previo", agregó.La autopsia se realizará a la tarde. "Tenía dos heridas con seguridad, y una tercera que no sabemos si fue producto de la agresión o si se la produce el muchacho cuando se desvanece en el suelo", precisó la fiscal.