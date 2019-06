Niña denunció que un hombre intentó raptarla mientras esperaba el colectivo

Una estudiante que esperaba un colectivo en la parada de calles Catamarca y Pellegrini, de Concordia, fue abordada por un hombre que la tomó del brazo y la amenazó con golpearla si no iba con él. La niña, de 13 años, fue socorrida por una pareja que evitó que el depravado abusara de ella.



El padre de la chica comentó a 7Paginas que, según el relato de su hija, el hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando la menor, después de salir del colegio, esperaba el colectivo como todos los días.



"De repente fue abordada por un sujeto, de contextura delgada, de piel oscura y alto, que aparentemente la venía siguiendo, luego que sé despidió de su compañerita", describió.



Y continuo diciendo que "esté psicópata, por qué otra calificación no tiene, la tomó del brazo y trató de obligarla a irse con él, amenazándola con golpearla e incluso violarla y matarla si no sé iba con él. Mi hija se asustó y empezó a gritar, a pedir ayuda. Gracias a Dios un matrimonio que justo llegó a la parada la defendió", detalló.



La menor "quedó muy traumada. Como padre y concordiense, pido el apoyo a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto. Hoy me tocó a mí, mañana no sabemos quién puede ser el próximo caso, quiera Dios que no, pero con tanta inseguridad y psicópatas sueltos no sabemos qué puede pasar", dijo.



El padre de la menor radicó la correspondiente denuncia, pero hasta el momento no han obtenidos rastros del hombre.