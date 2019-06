Video: Violento asalto en local de cobro: El ladrón estaba armado pero lo redujeron

Un sujeto encapuchado y armado ingresó este mediodía a un kiosco de Concordia, donde también funcionara un "rapipago".El joven logró quitarle el arma tras recibir un "culatazo" en la cabeza y con la ayuda de su padre y un vecino, redujeron al sujeto y lo encerraron en una cabina telefónica en el interior del local.El violento asalto ocurrió en el local ubicado en la intersección de calles Carriego e Irigoyen de la "capital del citrus". El propietario del local contó que mantuvieron encerrado al asaltante hasta que llegó la policía. Además, contó cómo ocurrió el asalto y la reducción del sujeto."Como ayer no trabajé con el "rapipago" no tenía dinero de cobranzas"El tipo entró encapuchado y con la pistola en la mano y me pidió la plata, pero yo le dije que no tenía. Después dio la vuelta al mostrador y mi"Mi hijo disparó para afuera, para que la gente se dé cuenta y llegaron los vecinos, se armó un despelote en el local y lo metieron en la cabina hasta que llegó la policía. Por suerte fue rápido. Gracias a Dios, solamente sufrió un culatazo", afirmó sobre el violento asalto.En el momento del asalto, "había una chica que estaba hablando por teléfono en la cabina, pero cuando empezó la pelea, se pudo escapar del