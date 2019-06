Instan a aportar datos sobre el presunto intento de abuso a un adolescente

Policiales Vecinos en alerta ante grave denuncia de intento de abuso de un menor

Un adolescente de 13 años se bajó de un colectivo, el miércoles en la zona de Gobernador Maya y Almafuerte, para dirigirse a su vivienda que se encuentra en jurisdicción de comisaría séptima, en Paraná. El conductor de un vehículo marca Chevrolet gris, con vidrios polarizados se le acercó, le consultó por la ubicación de una cancha de fútbol, supo. El menor le dijo que iba para la zona donde se ubica la cancha de fútbol y el automovilista se ofreció a acercarlo.De acuerdo a los datos a los que accedióel adolescente subió al auto y al llegar a la zona de Londero y Don Bosco, el hombre le ofreció dinero a cambio de sexo. El menor, afortunadamente se pudo bajar del auto y se fue rápidamente del lugar. Le contó a su familia, quienes inmediatamente radicaron la denuncia.que se trata de "una investigación muy incipiente, por la que no han pasado 48 horas"."El menor será convocado a declarar en Cámara Gesell, según manda el Protocolo, para una entrevista a cargo de profesionales de la psicología, en un lugar acondicionado", detalló el fiscal. "Y para resguardarlo debidamente, se filmará la entrevista, no tener que citarlo varias veces", acotó al respecto.El fiscal había instruido a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos para la investigación del caso denunciado por un menor y su familia."Para no perjudicar la investigación", Zoff prefirió no brindar mayores datos de la causa y sólo se limitó a comunicar que "personal policial reúne datos, testigos y filmaciones a los fines de precisar los hechos y esclarecer qué ocurrió en este episodio".Respecto del otro caso que conoció, a través del cual se informó que un niño aseguró que un automovilista quiso "levantarlo", Zoff señaló que el caso "no llegó ante Fiscalía".Fue por eso que recomendó que, "si hubo otra situación, que se haga la denuncia, para tratar de dar con los autores, eventualmente, aplicar los castigos que correspondan"."En este caso, si alguien pudiera aportar datos, debe acercarse a la comisaría de la jurisdicción. Evaluaremos qué sirve y que no", instó el fiscal.