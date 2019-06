Alerta en Paraná por un mensaje que invita a "jugar a la pornografía"

, fue el mensaje que comenzó a circular en los celulares, a través de WhatsApp, y que demandó el inicio de una investigación judicial.Se trata de un texto proveniente de un número con el, y el que, según entendió el fiscal Pablo Zoff,, explicó Zoff, al tiempo que aclaró: "Eso no sería ningún delito si hablamos de mayores de edad que quieran intercambiar imágenes, mas allá de la situación de riesgo de intercambiar una imagen íntima con alguien que no conoce y no sabe cuál será el destino que se le dará a la imagen.

"El mensaje roza la ilegalidad"

15 causas por grooming en Paraná

Recomendaciones a los padres

"Si le pidieran imágenes íntimas a un menor, si pretendieran encontrarse con él para mantener algún contacto de tipo sexual, puede llegar a configurarse el delito de grooming, es decir, cuando un mayor de edad, aprovechando la inmadurez del menor, establece un contacto con él para menoscabar su integridad sexual", sentenció el fiscal., remarcó Zoff."para que haga un seguimiento y determinar si se trata de mayores de edad tratando de compartir pornografía o si se está ante un delito de grooming o pornografía infantil".Zoff confirmó aque en la Fiscalía de Paraná, "hay 15 causas por grooming, en trámite". De esos casos, aclaró que los sospechosos, "en general, suelen ser hombres".Según lo indicó, las causas "se abordaron porque los padres lograron advertir esta clase de contacto que mantienen sus hijos".El Grooming está penado en el Código Penal argentino en el artículo 131, que especifica: "Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma"."Prevé una pena de hasta tres años porque es un adelantamiento de la punibilidad, no es que se haya consumado la relación, es solo el contacto telefónico o de redes sociales", aclaró el fiscal.Fue en esa línea que invitó a los padres a que hagan la denuncia "para que se investigue y se aplique las sanciones que corresponden".En la oportunidad, el fiscal instó a los padres a controlar las actividades de menores que tienen acceso a redes sociales. "Deben estar debidamente controlados para saber con quiénes mantienen contacto, y qué tipo de contacto mantienen", especificó.Es que de acuerdo a lo que aclaró, "si el contacto es con un mayor edad con tintes indebidos, donde se lo invite al menor a mantener alguna clase de contacto íntimo, a un encuentro sexual, aunque sea consentido, constituye el delito de grooming y en caso de consumarse el contacto sexual, podrá dar lugar al delito de estupro o hasta una violación, en caso que fuera menor de 13 años".Las denuncias deben realizarse en la comisaría de la jurisdicción o en Fiscalía, de 7 a 13 y de 16 a 20hs., recomendó el fiscal.