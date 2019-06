Crimen en Concordia: "La mujer no se mostró sorprendida, las menores sí"

La fiscal Julia Rivoira encabezó un allanamiento este jueves, en una vivienda ubicada a unos 800 metros de la Escuela 18, en el departamento Concordia, cerca de Calabacilla. Todo se inició con el pedido de localización de Carlos Héctor Mataloni de 68 años, quien fue visto por última vez el 3 de mayo de este año.De acuerdo a lo indicado a, por el jefe de la Departamental Concordia, José Querencio, que la fiscal Julia Rivoira encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada a unos 800 metros de la Escuela 18, en el departamento Concordia, cerca de Calabacilla. Todo se inició con el pedido de localización de Carlos Héctor Mataloni de 68 años, quien fue visto por última vez el 3 de mayo de este año. En el pedido de localización de sus familiares, se hizo saber que Mataloni, desde hacía varias semanas, no mantenía comunicación con sus hijos."La fiscal solicitó presencia de personal de Investigaciones, para la realización de un allanamiento en una vivienda en la zona de Yuquerí Chico. La denuncia se había realizado el 3 de junio, se formalizó en Fiscalía de parte de un hombre de 43 años que solicitaba la localización de paradero de su padre de 68 años de edad. Dijo que había perdido contacto con el mismo. Le extrañó que la actual pareja de su padre, con la que convive desde hace 15 años y con la que tiene una hija de 15 y otra de 13 años, mostraba falta de interés o preocupación de localizar a su pareja", relató Querencio.En el lugar también se encontró "un hierro, de un metro de longitud, que posiblemente fue el que se usó para golpear en el cráneo de esta persona. Se avisó a la fiscal, la que se hace presente en el lugar, se ordena la detención de la mujer, interviene Minoridad, y se pone a ésta, a disposición de la causa. Las menores fueron trasladadas por Minoridad, al Copnaf".La mujer "no se evidenció sorprendida por el hallazgo, las menores sí. No está identificado si se trata del hombre buscado, pero se supone que sería esa persona. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia, a los efectos de identificar al cuerpo y por otro lado, determinar la causa del deceso, que sería producto del evidente golpe en la zona craneal", añadió luego Querencio.