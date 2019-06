Juzgan al acusado de asesinar a golpes en su casa a un empleado de Salud

Un joven de 18 años fue llevado a juicio, tras haber sido imputado por el homicidio de Marcelo Rodríguez de 45 años, un empleado del Ministerio de Salud que fue asesinado a golpes en el interior de su casa del barrio Belgrano de Paraná.El incidente se registró en la mañana del 4 de noviembre del año 2017, en una vivienda ubicada en calle 952, donde fue encontrado sin vida dentro de una bañera.Por el crimen, personal de la División Homicidios logró detener días después a un menor de 16 años.Se logró establecer en el arranque de la causa, que se estaba frente a un Homicidio criminis causa, ya que faltó un celular y otros elementos de la víctima, que luego fueron localizados en la vivienda del acusado. Pero además, se reunieron elementos que hicieron sospechar que la víctima fue ultimada para mantener la impunidad del autor.Rodríguez era una persona muy apreciada en Salud, y por los primeros indicios, la víctima habría dejado ingresar a la casa al menor. Luego ocurrió una discusión que terminó con el dueño de la finca asesinado.La víctima vivía con otro hombre y esta persona fue el que encontró a Rodríguez sin vida dentro de la bañera.La autopsia determinó que con saña, Rodríguez fue ultimado a golpes con un elemento contundente. Además se localizaron cortes de un arma blanca.El trabajo de la Fiscalía y la Dirección de Investigaciones pudo apuntalar las sospechas con elementos y pericias científicas, informáticas y testimonios que lograron ubicar el menor en las afuera de la casa, como también dentro.Además, el detenido tenía en su casa el celular de Rodríguez, que no fue hallado en la escena del crimen.El juicio se realiza a puertas cerradas, habida cuenta que desde una parte de la Justicia se entiende que el acusado por ser menor al momento del hecho, le asiste el derecho de mantenerse en reserva su identidad e imagen. Desde la Fiscalía se confirmó que no se coincide con esta resolución, pero se la acata.Según la Procuración, el acusado hoy tiene más de 18 años, por lo que no deberían existir inconvenientes para poder habilitar la audiencia sea pública.Más allá de esto, declararon tres testigos que corroboraron gran parte de la responsabilidad del joven.Desde la Fiscalía se insistirá con el reclamo de responsabilidad, y con posterioridad se avanzará con el reclamo de exigir una pena de entre 10 a 20 años que debería ser integrada por el juez penal de Menores.En esta instancia se está debatiendo si el acusado es el autor del homicidio, y si se llega a un veredicto condenatorio, con posterioridad se debe realizar otra audiencia para fijar la integración de la pena, es decir si la misma es efectiva o bien se otorga un camino alternativo por su condición de menor.El juicio lo preside el juez penal de Menores Pablo Barbirotto, en tanto que la fiscalía está representada por Santigo Brugo; la querella por Damián Petinatti, y la abogada defensora es Corina Beisel.El debate continuará este jueves con la declaración de más testigos. (Diario Uno)