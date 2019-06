En Victoria se registra un hecho delictivo por día

"Se continua trabajando con los números del año anterior, es decir que es un hecho por día, en la variable va de unos 30 a 35 hechos al mes, con un 70 por ciento de los casos esclarecidos ", informó Berón que se expresó satisfecho con el accionar de la Departamental.



Según el informe, hay meses donde hay un auge mucho mayor de delitos, como el caso de febrero, por la temporada de carnaval, y en diciembre, donde con la temporada estival se genera más movimiento en la ciudad, además de arribar mucha gente foránea.



El mapa del delito se va confeccionando en día a día, donde se reciben las denuncias en la sección judiciales, en las comisarías, donde cada oficial tiene una clave, para ir controlando los hechos.



"Con este control estamos observando donde se debe reforzar los lugares y cuarteles, donde se está fallando, para tratar de corregir, y quienes están operando en los delitos en cada sector, la modalidad, y su modus operandi. No todos los delincuentes tiene la misma forma de delinquir, de allí que es tan importante contar con el mapa del delito para la prevención", indico el jefe departamental.



En la zona céntrica, por ejemplo, la mayoría de los delitos fueron producidos por gente de afuera, sustracción del interior de un vehículo, o estafas. Se destaca un intento de estafa al casino, los secuestros virtuales, y hechos menores, sin ingreso a la propiedad.



En los barrios los hechos más comunes son los robos de garrafas, zapatillas, ropa y elementos chicos, como celulares. De estos casos son esclarecidos entre un 60 al 70 por ciento. De los 28 hechos del mes pasado, quedaron sin aclarar solo 6, informó Berón.



El robo de motocicletas, ha mermado bastante, según comentó el Comisario. En el mes de abril se robaron cuatro motocicletas, solo una no apareció y en el mes de marzo, se robaron seis, todas aparecieron. "En lo que va del año, solo seis han quedado sin aparecer, dos de ellas sabemos que se fueron a Rosario, donde un delincuente que tiene causas en Victoria, se fue a la vecina provincia de Santa fe, queda la expectativa de lograr recuperarla".



Sobre el robo contra la propiedad, en abril hubo diez hechos, principalmente sustracciones de elementos que están en la parte externa de las viviendas y se registran robos de alambrado, bicicletas, garrafas, "o lo que sea".



El resultado de estas estadísticas, dijo el jefe departamental, "sirve para reforzar el trabajo de la prevención, y lo trabajamos diariamente. Estamos en una media baja, donde en el mes de febrero se registraron 52 hechos, siendo el mes de más casos y más corto. Actualmente estamos en una etapa de disminución de casos, pero no nos relajamos y seguimos trabajando", dijo Berón. (LT39)