Trabajador denunció que fue detenido por la policía "sin ninguna razón"

Roberto Ledesma contó la experiencia que vivió en horas de la mañana de ayer, cuando fue detenido por personal de la División Investigaciones y trasladado a la Jefatura de Policía de Concordia, supuestamente para averiguación de antecedentes. Más tarde, cuando su abogado pidió explicaciones por los motivos de su detención le comunicaron en la Jefatura que el ingreso de Ledesma a la sede policial nunca fue registrado.



"Eran cerca de las 11 horas cuando fui a un Rapi-Pago a realizar un giro de mi trabajo; cuando salí, en la esquina de peatonal y Buenos Aires, me interceptó un hombre que se identificó como agente de policía de la División Investigaciones, me dijo que me iba a llevar a la jefatura por averiguación de antecedentes; al principio me negué, le dije que llame por teléfono que yo estaba ocupado trabajando y me estaban demorando, después vinieron más policías y un patrullero; todo el mundo me estaba mirando y fue un escándalo", señaló el denunciante.



"Para no resistirme a la autoridad y no dar un show en la calle me fui con ellos, me llevaron en el patrullero como a un delincuente; en ese momento llevaba un maletín de mi trabajo con dinero en efectivo y documentos, en vez de ingresarme por el frente de la Jefatura me entraron en el auto por la parte de atrás por calle Yrigoyen; después me pidieron ver el maletín y me preguntaron por el dinero, si podía justificarlo, le exhibí el ticket de la extracción del banco, ellos le sacaron fotos al ticket y querían sacarme la documentación que tenía de mi trabajo, no los dejé, les di sólo el ticket; después me sacaron fotos, me llevaron a antecedentes y hasta al médico policial, toda la burocracia que hay adentro, estaba sorprendido y no entendía. Me sentía vulnerado, después de casi dos horas me liberaron".



Para Ledesma la historia no termina allí, luego de reportarse en su trabajo, nombraron a un abogado que pidió explicaciones por su detención, de manera increíble le expresaron al letrado que "el ingreso de Roberto Ledesma nunca fue registrado ni asentado en los libros de la Jefatura Departamental".



"No sé en realidad que quisieron hacer, hoy vamos a ir a tribunales a realizar una presentación directa en la fiscalía para que aclaren la situación, no sé qué va a pasar después, pero se manejan de manera arbitraria vulnerando derechos, nosotros vamos a hacer una comparencia espontánea en la fiscalía, me dijo mi abogado; pero sigo sin entender porque me hicieron eso, me demoraron toda la mañana", expresó. (El Sol)