Policiales

Gualeguaychú

Miércoles 5 de Junio de 2019

Juzgan a acusado de prender fuego a su ex pareja: La pesadilla de la víctima

La víctima de 34 años sufrió quemaduras de segundo grado en el 25 % de su cuerpo. Pasó tres días internada en el Hospital Centenario y recuerda como "me sacaban la piel y no había día en que no me hiciera pis encima por el dolor".