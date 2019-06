El Ventilador: pedofilia y pornografía infantil, cuando niños quedan en la mira

Los menores en el ciberespacio

El impacto de la noticia golpeó de lleno y con sorpresa en su lugar de trabajo.La preocupación y sorpresa no tardó en instalarse también en gran parte de la sociedad ya que, como se suele decir, la mitad más uno de los chicos del país con necesidades médicas pasa por aquel nosocomio.Si bien el médico Ricardo Russo no fue acusado hasta el momento de abuso con acceso carnal, en sus computadoras secuestradas se encontraron casi 800 fotos y 70 Videos, en los que se observa a niños y niñas de entre 6 meses y 12 años en actividades sexuales., que ahora se encuentra con prisión preventiva, fue llevada adelante por una prestigiosa organización internacional que trabaja en desbaratar este tipo de redes.Ahora bien...Hasta el año 2008 la ley en nuestro país penaba la promoción y distribución de material pornográfico donde estuviera implicada la imagen de menores de 18 años, aunque no el consumo.Pero un nuevo artículo incorporado a la ley a partir de ese año, castiga también la tenencia simple de este tipo de material pornográfico, sin importar si se lo posee con intenciones de compartirlo o comercializarlo.Incluso, diferentes acuerdos y pactos internacionales como el de Budapest, establecen que el consumo incentiva la explotación sexual infantil y la trata de menores de edad. Por esto, piden que las penas sean más duras y se incrementen las investigaciones.Entonces...Desde que las redes sociales irrumpieron en el ciberespacio, muchos vienen siendo las problemáticas y desafíos en sus tipos de uso y formas de acceso.Cuál es la mayoría de edad permitida para participar en estas redes es, sin dudas, una de las preguntas y debates más resonantes.Desde su nacimiento las redes han sido utilizadas por algunos como un canal ideal para la concreción de varios delitos: estafas, Secuestros virtuales, usurpación de identidad, y la lista seguiría...Organizaciones internacionales de ciber seguridad, como la que recientemente desbarató una red de pornografía infantil, en la que se vio implicado un médico pediatra del Garraham, aseguran que la "captación" de niños para el abuso y explotación sexual muchas veces se da a través de estas redes.Entonces...El uso del celular y la participación de juegos que funcionan en red parecen ya estar instalados, sin vuelta atrás, desde muy temprana edad.Pero,Otro aspecto de este paradigma actual involucra a los padres mismos. Varios especialistas advierten sobre la exposición que ellos mismos hacen de sus menores en sus cuentas públicas.En ese sentido,