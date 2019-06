El Ventilador: pedofilia, cuando los niños "quedan en la mira"

Los menores en el ciberespacio

"Quizá, las personas de las que menos pensamos, puedan tener una conducta sexual desviada"

Paola Firpo es Jueza de Transición Nº 1

En la unidad fiscal de género y la unidad fiscal de atención primaria, pueden efectuarse las denuncias. Además, se puede recurrir al Ministerio Público Pupilar, que trabaja en pos de la defensa de las víctimas.



"Con el avance de internet se incrementó la efectividad del pedófilo"

Gabriel Ferro, Jefe de División Técnicas Especiales de la Dirección de Inteligencia Criminal

"No hay perfil que describa a un pedófilo, donde hay un niño puede haber un pedófilo"

Rosana Fertonani, de la Asociación Civil Así Basta

"La mejor arma de prevención es la de informar, hablar con los chicos sobre lo que está bien y lo que esta mal"

Norma Romero es integrante de la Asociación Civil "Así Basta"

La opinión de los panelistas

El impacto de la noticia golpeó de lleno y con sorpresa en su lugar de trabajo.La preocupación y sorpresa no tardó en instalarse también en gran parte de la sociedad ya que, como se suele decir, la mitad más uno de los chicos del país con necesidades médicas pasa por aquel nosocomio.Si bien el médico Ricardo Russo no fue acusado hasta el momento de abuso con acceso carnal, en sus computadoras secuestradas se encontraron casi 800 fotos y 70 Videos, en los que se observa a niños y niñas de entre 6 meses y 12 años en actividades sexuales., que ahora se encuentra con prisión preventiva, fue llevada adelante por una prestigiosa organización internacional que trabaja en desbaratar este tipo de redes.Ahora bien...Hasta el año 2008 la ley en nuestro país penaba la promoción y distribución de material pornográfico donde estuviera implicada la imagen de menores de 18 años, aunque no el consumo.Pero un nuevo artículo incorporado a la ley a partir de ese año, castiga también la tenencia simple de este tipo de material pornográfico, sin importar si se lo posee con intenciones de compartirlo o comercializarlo.Incluso, diferentes acuerdos y pactos internacionales como el de Budapest, establecen que el consumo incentiva la explotación sexual infantil y la trata de menores de edad. Por esto, piden que las penas sean más duras y se incrementen las investigaciones.Entonces...Desde que las redes sociales irrumpieron en el ciberespacio, muchos vienen siendo las problemáticas y desafíos en sus tipos de uso y formas de acceso.Cuál es la mayoría de edad permitida para participar en estas redes es, sin dudas, una de las preguntas y debates más resonantes.Desde su nacimiento las redes han sido utilizadas por algunos como un canal ideal para la concreción de varios delitos: estafas, Secuestros virtuales, usurpación de identidad, y la lista seguiría...Organizaciones internacionales de ciber seguridad, como la que recientemente desbarató una red de pornografía infantil, en la que se vio implicado un médico pediatra del Garraham, aseguran que la "captación" de niños para el abuso y explotación sexual muchas veces se da a través de estas redes.Entonces...El uso del celular y la participación de juegos que funcionan en red parecen ya estar instalados, sin vuelta atrás, desde muy temprana edad.Pero,Otro aspecto de este paradigma actual involucra a los padres mismos. Varios especialistas advierten sobre la exposición que ellos mismos hacen de sus menores en sus cuentas públicas.En ese sentido,. Ha intervenido en juicios resonantes como los de Couturier o Illaraz. "En el Código Penal siempre estuvo tipificado con diversos artículos, ha habido diversas modificaciones legislativas, pero siempre estuvo tipificada la pornografía, la prostitución, el consumo la distribución de este tipo de archivos".", enumeró la jueza agregando que esto entra dentro de "los delitos contra la integridad sexual".Firpo aseveró también que "la causa que me tocó investigar, junto a un equipo, en el año 2013, llegó a través de un alerta de seguridad. Vino por dos carriles distintos, uno por Francia, otro por Facebook, cuando llega a Buenos Aires, hay un disparador", contó en relación a la causa Couturier.La jueza aportó: "".A su vez, Firpo, dijo: "No hay que pensar en un estrato social, está en cualquier estrato social. Quizás es tan difícil la lucha y la búsqueda, las investigaciones, porque las personas de las que menos pensamos, tal vez haya ahí una conducta sexual desviada.Estas personas están entrenadas, es más en los foros que hemos visto, hay manuales instructivos de cómo llegar al menor. Esto se da en los foros donde dialogan, es por esto que Facebook alta un alerta y luego inhabilita las cuentas"., porque estaban las imágenes, nos reunimos con Ferro y con la fiscal; había que buscar quién era el autor. Se produjeron diversos allanamientos, se logra dar en una casa, con diversas computadoras, se analizó el material. Empezamos a hacer un plan estratégico de rodear casas, para pedir a vecinos que vinieran a declarar. No podíamos exhibirles las fotos porque eran muy cruentas. Todo el personal de juzgado, hizo una tarea de collage, se tapaban las fotos, dejábamos solo los rostros. Cuando tuvimos identificado al autor, había que identificar a las víctimas, había un número no certero. Empezamos con vecinos, siempre con mucho cuidado. Convoque al equipo interdisciplinario del departamento médico forense, para que comparecieran en las audiencias, porque esas personas que estaban declarando, en algún caso, había que darle la terrible noticia que su chiquito o chiquita había sido víctima de abuso", rememoró.Asimismo, y ante la pregunta, enunció: "La Cámara Gesell a los menores, no se los vuelve a revictimizar. Es l mecanismo apropiado para que una única vez se escuche al menor, queda videograbado, con profesionales especializados. Las preguntas de las partes, se realizan por única vez, pero fuera del recinto donde se va a tomar esa declaración del menor, a través de juegos, de dibujos".. Uno ve en estos casos, como si fuera que le pase a cualquiera de nuestros hijos. Además, se trabaja en cumplimiento de las convenciones y derechos del niño", enfatizó., resaltó que ""."Es importante que los padres conozcan los tipos de símbolos pero tampoco se pueden quedar con eso. Son poco usados, ya en foros, ni siquiera a nivel público", aseguró.Asimismo, dijo que ""."Un funcionario que trabajaba en mi División contó que la primera vez que le tocó hacer una pericia de este tipo entró a descomponerse y a los días me pidió no hacerlo más porque aseguró que empezó a soñar que eso le pasaba a la hija", comentó.Indicó que "Hay que hablar con los chicos, educarlos, a veces de forma indirecta, porque no les gusta que se metan en sus cosas y no cuentan lo que pasa"."Hemos tenido casos de fotos y videos de niñas que se van desvistiendo como si fuese una revista de adultos, pero son niñas. Donde fueron filmadas, en Rusia, hacer eso no es delito. En algunos países se ve distinto", resaltó.Y finalizó: ""., indicó que "somos una organización civil que empezó en el 2015 en Paraná. Empezamos con la difusión de la Ley del Respeto de las Víctimas.".", resaltó.En ese sentido, dijo que ", sino en niños que están con las pantallas todo el tiempo, que están solos, que tienen niñera, que tienen buena posición económica pero sus padres están ocupados".", señaló.Aseguró que ", en todo ámbito. Siempre hay que estar alerta. Si ocurre en una institución hay obligación de denunciar porque es una ley, si es el seno del hogar también, si es un vecino también".. Se sumó a esta causa "desde el principio, me vine a sumar en Paraná desde Urdinarrain; tengo una trayectoria de once años de trabajar en esta temática. Empecé allá con un caso que nos conmovió a todos y desde entonces, estoy trabajando en la prevención contra el abuso de niños, niñas y adolescentes". Se trató del caso Broggi, "quién fue condenado por corrupción de menores pero desde el 2016 está en libertad, porque no se ha efectivizado la pena".Van progresivamente enseñando. Es la mejor arma, la de informar, hacer prevención, hablar con los chicos, sobre lo que está bien y lo que está mal, para que estén precavidos", entendió.reconoció.Explicarles a los chicos que si van a intercambiar con alguien, imágenes por internet, que no compartan aquellas fotos, que si las mostraran delante nuestro, les darían vergüenza, para que no se expongan de esta manera. Si ellos ven que están interactuando con alguien que creen que es un par, y que en realidad es un adulto, que enseguida vayan y cuenten; que los padres lo van a ayudar".Se pueden comunicar con nosotros, apuntó que "no podemos dejar de lado, que todos estamos superconectados, incluso niños, espacio que nos pertenece como un lugar social. Los chicos, por más que no tengan redes sociales, también hoy tienen videojuegos, están interconectados entre ellos. ¿Hay un cambio a partir de la conexión de Internet o lo estamos conociendo más, por una cuestión mediática?"aportó: "Estamos pensando lo que sucede con el abuso sexual infantil, desde la perspectiva de cuando el caso llegó a la justicia, o cuando hubo que acudir a Así Basta para que nos ayuden. La mejor prevención es que sea verdad que hay educación sexual integral. Si no se defiende el niño y tiene en claro que el secreto no sirve, que su cuerpo es suyo y que no lo toca nadie. La educación sexual integral desde los más chiquititos, es lo fundamental, para poder cuidarse".expresó: "Hay un corte inmenso en Paraná, entre diversos sectores sociales y las autoridades. Todavía no pueden llegar, quienes deben hacerlo a proteger a esos chicos. De esto los jueces saben bastante, por ejemplo, cuando tienen que ir, a donde está naturalizado que el hermano mayor de la madre de los chicos, puede violar a sus sobrino"., dijo que "los contenidos más buscados en internet tienen que ver con sexo y pornografía. Internet es una herramienta que, mal utilizada, termina en esas cuestiones"., resaltó que "el Síndrome de Alienación Parental es argumentado por algunos padres como que su conyugue lo hace acusar de abusador sexual para mantenerlo alejado, cuando psicológica y médicamente no existe ese síndrome. Sigue siendo invocado para resistir que los separen de niños abusados"., expresó que "el pediatra del Garrahan tiene una ligación indirecta con Paraná porque también esos procedimientos que ordenó la Justicia Federal de Buenos Aires derivaron en un allanamiento en una vivienda. Los elementos están siendo peritados".