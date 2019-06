Aseguran que actualmente "hay más variedad de armas en el mercado negro"

Más de 200 peritos judiciales y policiales de Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Mendoza, entre otras provincias, se reúnen en Paraná, donde asisten a una Capacitación en Balística Forense, organizada por la Policía de Entre Ríos.



En diálogo con Elonce TV, Comisario Principal Carlos Iván Berón, Jefe de la División Scopometría, explicó que "nos pone en un nivel importante a nivel provincial y nacional. En estos tres días nos pondremos de acuerdo en algunas cuestiones balísticas de importancia que peritamos y trabajamos todos los días. Me toca hablar de identificación de las armas a partir de las vainas servidas, de los proyectiles y demás, para brindarle al fiscal la mayor cantidad de elementos posibles para que se construya la teoría del caso y la fundamentación al momento de hacer una imputación".



En ese sentido, resaltó que "identificamos armas. Luego de que un arma se dispara o acciona tras de sí hay una huella que es inconfundible, ya sea sobre la vaina servida, el proyectil disparado, los cartuchos que se hayan disparado. La transmisión del arma de fuego hacia ese elemento es lo que cotejamos y podemos brindarle a la fiscalía, a la justicia, la pericia. Hoy nosotros estamos trabajando sobre marcas comerciales, hemos avanzado en la materia".



"Hemos tenido los elementos técnicos muy importantes, como el microscopio de comparación balístico, pero más allá de eso tenemos los elementos humanos que están día a día trabajando. Siempre hay gente trabajando en Criminalística", agregó.



Sobre las armas que comúnmente se utilizan para cometer los delitos en la provincia, señaló que "desde el 2015 tuvimos una eclosión delictual, tuvimos alrededor de 1500 intervenciones. Años siguientes eso bajó y hoy hay una reducción muy importante, un 40% menos que en esa época. Hay un bagaje muy importante en lo que respecta a armas de fuego en cuanto a su uso, cuáles son las que están en el mercado negro. Antes estaba muy aceitado que eran revólveres y hoy tenemos pistolas, tumberas, armas de fabricación casera y un montón de cuestiones que tenemos que estar evaluando todo el tiempo. El perito balístico tiene que estar delante de ello, por eso hacemos esta profesionalización, esta capacitación, para que conozcamos sobre lo que está en el mercado y a partir de ello saber cómo obrar en consecuencia".



"Las armas están en el mercado negro, se consiguen, y eso amerita que nosotros lo analicemos profundamente en la medida de lo posible para estar frente a la vanguardia del análisis pericial", dijo.



Asimismo, resaltó que "Criminalística es una institución de renombre provincial y nacional. Son incontables la cantidad de casos que trabajamos, pero siempre con la misma premisa: la objetividad pericial, la honestidad del perito al momento de esbozar el examen pericial y sobre todas las cosas sabiendo que detrás de esto hay una persona que fue damnificada o víctima de delito.



Finalmente, recordó que "tenemos un protocolo de actuación pero cualquier persona que encuentre un arma o sepa algo debe dar aviso al 911, a la Comisaría, al Poder Judicial. A partir de eso se desanda el proceso penal, que está a cargo del fiscal. No se debe tocar esa arma, no se debe mover ni nada, hay que preservar la escena del hecho". Elonce.com