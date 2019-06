Violento choque y vuelco de una ambulancia en transitada avenida de Paraná

"La ambulancia cruzó en rojo, a fondo"

Luis Pintos, conductor de la Berlingo

El hecho se produjo en la tarde de este martes, aproximadamente a las 18, en calle Provincias Unidas y Avenida Ramírez, de Paraná.De acuerdo a lo indicado apor Sebastián Villamonte, de comisaría segunda, "la ambulancia marca Mercedes Benz se dirigía desde el cardinal sur, hacia el centro. Se produjo un choque con un Citroën Berlingo, que circulaba por calle Provincias Unidas, hacia Ramírez"., indicó el funcionario policial. Además, en la unidad de emergencia iba el acompañante de la embarazada. Tres personas fueron hospitalizadas, tras el violento choque.Villamonte reconoció que el lugar "hay semáforos, pero dada la urgencia, habrá que establecer qué pudo haber pasado"., contó el funcionario policial de la comisaría 2º. ", estarían bien", acotó.Colaboraron en el siniestro, personal de comisarías 10º y 13º, División 911, Bomberos Voluntarios y Zapadores. Las tareas correspondientes fueron realizadas por personal de Accidentología Vial.Hay desvíos en el tránsito., dijo el conductor de la Berlingo, en diálogo con, dio su versión de los hechos: "". Se conducía solo.Aseveró que no sufrió ningún tipo de lesión ni golpe. El hombre iba con el cinturón colocado.Al ser consultado, manifestó queIba con los vidrios cerrados, hace frío.", entendió el hombre.Dijo que tras el choque y vuelco, "me preocupé mucho por la gente que estaba en la ambulancia, pero ya me comuniqué y me dijeron que están todos bien"."Eso es lo más importante, los `fierros` se arreglan", opinó.