Beba hallada muerta: "Son muy contradictorias las declaraciones de los padres"

A la espera de la remisión de la causa a juicio

El viernes 9 de noviembre de 2018 un tremendo caso conmovió a la capital entrerriana. Florencia Yedro, una mujer de 25 años, dio a luz una beba de 34 semanas de gestación, que fue hallada muerta dentro de un lavarropas , en el domicilio de calle Urdinarrain en Paraná. La mujer debió ser internada de urgencia y estuvo varios días en estado crítico en la Terapia Intensiva del hospital San Martín.Con el avance de la investigación, la pareja de la mujer, Jonathan Javier Weisheim fue imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo tras confirmarse la paternidad del joven de 25 años.registró este miércoles la audiencia ante la jueza de Instrucción Nº 8 de Paraná, Elisa Zilli, donde se dejó sin efecto la prisión preventiva domiciliaria que pesaba sobre Weisheim y se le impuso la absoluta prohibición de tener contacto con la joven Yedro.Durante su alocución ante la magistrada, el fiscal que instruye en la causa, el Dr. Franco Bongiovani, confirmó que "la evidencia avala parcialmente la declaración del joven en cuanto a que él no estuvo todo el tiempo en el domicilio". También comunicó que se pudo corroborar que fue él quien llamó al 911.En la oportunidad, el fiscal reveló que "no había lesiones en Florencia Yedro que tuvieran que ver con agresiones físicas que declaró la joven".Es que a través de su abogada había asegurado que era víctima de violencia de género . Se recordará que de acuerdo a los datos a los que accedió, Yedro, en su declaración, reveló que su pareja le aplicaba golpes de puño en la panza y que fue Weisheim, quien le habría "arrancado" a la beba con el cordón umbilical.La causa de la muerte de la recién nacida fue la falta de atadura del cordón umbilical, por no darle una asistencia adecuada. La cuestión parece ser a quién endilgarle esa desatención mortal: si a la madre, al padre, o a ambos.Para el fiscal, "son muy contradictorias las declaraciones de ambos", tanto del padre como de la madre. Fue en ese mismo sentido que manifestó que "hubo una participación conjunta en el hecho".La joven manifestó que fue víctima de violencia por parte de su pareja y que ocultó el embarazo y dio a luz a la beba en esas condiciones, obligada por Weisheim.Como ha trascendido extraoficialmente, l a versión del acusado es que desconocía totalmente la situación del parto esa madrugada. Señalaría que la joven ingresó al baño y cuando él se despertó fue a preguntarle qué le sucedía. Ella le pidió que fuera a comprar algodón, primero preguntó en un kiosco, donde no había, y luego fue a una farmacia. Volvió, se lo dio y se acostó a dormir. Tras escuchar unos ruidos se despertó y vio a la chica ensangrentada, por lo que decidió llevarla al centro de salud."Ambos continúan vinculados a la causa, lo que se discutió hoy fue la situación de Weisheim respecto de su libertad y una medida cautelar que pesaba sobre el respecto de la prisión domiciliaria y la necesidad o no de prorrogar esa medida", explicó ael fiscal que instruye en la causa, el Dr. Franco Bongiovani.Y continuó: "Conforme la evidencia colectada en la investigación, particularmente compleja, entendimos que los riesgos de entorpecimiento y fuga se podían cautelar de un modo menos severo para el imputado, que fue lo que finalmente se resolvió".Tras la audiencia judicial realizada este martes, se dispuso que "el joven quede en libertad con la obligación de concurrir tres veces por semanas a la comisaría cuarta para dar cuarta de sus actividades"."Otra de las medidas dispuestas, bajo de apercibimiento de retomar la privación de la libertad, es que no puede mantener ningún tipo de contacto con la joven Florencia Yedro", comunicó el fiscal.De acuerdo a lo que adelantó Bongiovani, la Investigación Penal Preparatoria está terminada; solo se aguarda la declaración de Yedro, para la posterior remisión de la causa a juicio."Es probable que Yedro sea convocada a declarar en el transcurso de las próximas semanas", anunció, al tiempo que aclaró: "Ella estuvo muy grave, pero a través del contacto permanente con sus defensores, sabemos que está bien de salud"."La evidencia que exista en torno a su participación ameritará que la acusemos formalmente o no", comentó el fiscal.Fue en ese sentido que rememoró la declaración de Weisheim: "Él hizo uso de su derecho a declarar y dio una versión totalmente contrapuesta a la brindada por la mamá de la niña; fue un relato defensista"."En el legajo tenemos evidencia que podría llegar a solventar esa hipótesis (que Yedro era víctima de violencia de género) pero también tenemos hipótesis contrarias producto de una investigación particularmente compleja por la que las dos únicas personas presentes en el lugar, decidieron defenderse involucrando al otro", aclaró el fiscal, al tiempo que remarcó: "Los relatos son francamente distintos"."La Fiscalía deberá determinar una teoría del caso para llevar a juicio, a uno u a otro, o a ambos", señaló.