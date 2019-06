Pedirán tratamiento psicológico para joven imputado por presunto aborto

"Hasta ahora solo hemos podido mirar algunas de las pruebas que tiene el Ministerio Público Fiscal y asumir la defensa de nuestro cliente", mencionó el abogado que defiende al imputado con su colega Eduardo Valsangiacomo. Ellos son los representantes legales del joven imputado, al igual que su pareja, en la causa por aborto ocurrido en La Bianca , Concordia, la semana pasada.Vale aclarar que el muchacho en cuestión, de 26 años, está imputado como partícipe necesario del presunto delito de aborto, encuadrado en lo que indica el artículo 88 del Código Penal."Necesitamos dialogar más, ya que estamos parados en una imputación por aborto. Todavía no estamos en condiciones de evaluar la responsabilidad de nuestro cliente", agregó.Por otra parte, el profesional no tuvo prejuicios a la hora de admitir que "muchos de los detalles de la causa, los tenemos por el trabajo de la prensa". Y en ese orden, explicó que las probables responsabilidades de su defendido "van a caber de acuerdo lo que haya en el expediente".Además, adelantó que su cliente "va a requerir de pericias psicológicas", por lo que van a "solicitar un tratamiento para él". Para la defensa "siempre se trabaja sobre las pruebas del legajo, ya que es un tema complejo".Por último, y consultado acerca de la necesidad o no, en estos casos, de una Fiscalía de Género, Mazariche admitió que "sería fundamental que se cree en los Tribunales de Concordia, para los tiempos que están corriendo hoy".Es decir, la instrumentación de "un área específica, que acrecienta trabajar con otra perspectiva", argumentó. (Diario Río Uruguay)