Falleció adolescente baleado en la cabeza en un confuso hecho

Ayer en horas de la mañana se realizó el operativo de ablación de órganos del joven de 14 años que resultara mortalmente herido de un disparo de arma de fuego el pasado viernes, cuando se encontraba reunido con otros jóvenes en el asentamiento Mena de Concepción del Uruguay.



Su estado era irreversible dadas las graves lesiones que había sufrido, lo que derivó en su muerte cerebral. Su fallecimiento, fue confirmado durante la madrugada del domingo.



Según informa el diario La Calle, CUCAIER se comunicó con familiares del menor que aceptaron donar sus órganos, y ayer se realizó el procedimiento tras la autorización se la justicia. Se supo que tras el operativo de ablación de su hígado, corneas y riñones, se realizaría la extracción del proyectil que estaba alojado en su cabeza.



La Policía prosigue con la investigación del hecho y según trascendidos, quien estaba manipulando el arma al momento del disparo fue un joven de 16 años. Cabe señalar que el arma no fue hallada. Asimismo el episodio en el que recibió el disparo, no está del todo claro y no se confirmó que hayan estado jugando con el arma.