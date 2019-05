Pediatra detenido por pornografía infantil: Allanaron el hospital Garrahan

La Justicia confirmó que el pediatra Ricardo Russo detenido por pornografía infantil fotografió a al menos dos nenas dentro del Hospital Garrahan, donde el profesional era jefe de inmunología y reumatología infantil.Las fotografías fueron tomadas el 24 de noviembre de 2015, informó la fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, durante la audiencia realizada el jueves en la fiscalía porteña, que comenzó antes del mediodía y terminó poco antes de la medianoche."Las nueve imágenes fueron geolocalizadas" en el teléfono Apple de Russo, que fue secuestrado durante el allanamiento del 28 de mayo último.Tras la confirmación de que parte del material secuestrado fue tomado en el Garrahan, la jueza allanó este viernes el hospital ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. El operativo fue realizado por la división de cibercrimen de la Policía de la Ciudad.El procedimiento se centró en los alrededores del consultorio de Russo en el hospital. Y si bien no se informó qué se buscaba, se trató de determinar si el lugar coincide con las fotos tomadas a las menores.Durante la audiencia, Dupuy también detalló que entre febrero y agosto de 2018, Russo "facilitó" para su descarga "270 videos con contenido pornográfico".Tras la audiencia de este jueves, el pediatra quedó imputado por "tenencia con fines de distribución, facilitación y producción de pornografía infantil" y, tal como pidió la fiscal, se le dictó la prisión preventiva por dos meses "hasta la realización del juicio"."El 22 de noviembre de 2018, (Russo) tuvo en su domicilio en una computadora Dell 17 archivos de imagen y 67 videos con fines inequívocos de distribución", consideró Dupuy.Respecto de la imputación por producción, la fiscal informó que entre el 8 y el 12 de enero del año último, el pediatra tomó con su cámara 39 fotografías a niñas en la playa.Las 39 fotografías fueron encontradas en la "tarjeta de memoria de la cámara (del pediatra), secuestrada el día del allanamiento".El episodio de la playa se suma al que se le imputó al pediatra como ocurrido en el interior del hospital Garrahan, ya que también implica producción de imágenes.El defensor oficial de Russo, Miguel Talento Bianchi, argumentó que la imputación por producción es "atípica", ya que si bien las fotos de la playa están almacenadas en la cámara que pertenece a Russo, no se comprobó que él las haya tomado.Respecto de las fotos de las dos niñas desnudas tomadas en el hospital Garrahan, Talento Bianchi dijo que tenían "fines médicos", ya que el médico examinaba un "efecto" en la cadera y la pelvis que "no se puede observar con ropa interior".La investigación en la que Russo quedó implicado comenzó en febrero de 2018 con el operativo "Luz de Infancia II", del que participaron 26 países y fue coordinado por Estados Unidos con el objetivo de desbaratar redes de producción y distribución de pornografía infantil.