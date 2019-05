Quisieron asaltarlo, su mamá lo defendió y la lesionaron "de un ladrillazo"

Denuncia contra policías

Maximiliano Monzón, el joven que denunció que un grupo de policías, lo discriminaron, lo agredieron a golpes y dañaron su ropa al identificarlo en la esquina de Avenida Ramírez y López y Planes, de Paraná, dialogó con. Dio detalles de lo sucedido y a su vez relató que este jueves intentaron asaltarlo de manera violenta."Me quisieron asaltar, fue este jueves a las 19,30, en barrio Maccarone, a metros de calle Dorrego. Vino un amigo a traerme un medicamento para mi perro, bajan estas dos personas, uno de ellos se acerca al auto donde estaba con mi amigo y nos empieza a pedir plata. Le digo a mi amigo que se retire del lugar, empiezo a forcejear con él. Mi mamá sale al escuchar barullo, y se come un ladrillazo del otro, en la cabeza", expresóa"Me tocó una arteria, me hicieron una tomografía computada. Estoy muy dolorida, tengo zumbidos en los oídos"."Son chicos que estuvieron presos, los largaron y las madres los defienden. Tengo diez hijos, pero ellos nunca faltaron el respeto a la autoridad. Acá en la cuadra, a estas dos personas, les tienen miedo", mencionó.A su vez, Jimena destacó: "estos pibes salieron del penal, y están más agresivos. Uno tiene que estar con 20 ojos para entrar o salir de la casa"."La fiscal dijo que faltarían denuncias, para incriminarlos. ¿Qué está esperando el juez, que mate a alguien para meterlos presos?, hoy le pasó a mi mamá, mañana le puede pasar a otra persona y puede llegar a matar a cualquiera?, manifestó Maximiliano Monzón.Detallaron que las personas que los atacaron para intentar robarles y golpearon de un ladrillazo a Samaniego, "hace dos meses que salieron de la cárcel" y son vecinos de esta familia.

"Miren lo que me hicieron por venir a buscar un pincher (perro) que anda perdido en Avenida Ramírez. Me pegaron por andar queriendo agarrar el perro. Esta es la policía que tenemos en Paraná gente? necesito que difundan esto por favor", escribió Maxi en las redes sociales y acompañó la publicación con el video de lo sucedido.Este viernes, en diálogo con, acotó: "Me discriminaron, empezaron a tratar mal a las trans que estaban en el lugar, y cuando vino la oficial de guardia, dicen que yo me opuse a dar mi identificación. Ellos debieron haber venido a hablar con respeto, y si hubiese sido una confusión, no vendrían a romperme la ropa y pegarme como lo hicieron".Manifestó que estuvo "demorado, una hora. Me pegaron, me torcieron el cuello, me tocó un músculo, por eso sentía que tenía hinchado y fui al médico. Me pedían que me abra de piernas y ya no podía más. Cuando quise decirles que estaba tratando de agarrar al perro, me azotaron contra el móvil y me querían esposar".Mencionó que realizó la denuncia en Fiscalía, porque "fue abuso de autoridad".Jimena filmó la escena, que luego difundió por las redes sociales. "Empecé a filmar porque vi que la policía se iba a las manos, y que era una `cloaca` la boca de la oficial, insultándonos, a mí y a las otras chicas; nos trataron como a unas basuras", afirmó."Estaba trabajando a una cuadra de allí y como soy la hermana de él, (los efectivos) cuando yo me acerco, me empezaron a insultar y a decirme que me vaya. `¿Cómo lo vas a detener, si él no está robando? Pedile los datos`, les dije. Como lo querían esposar, nosotros nos opusimos", manifestó.