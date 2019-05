El oscuro significado de un posteo del pediatra: La simbología de los pedófilos

Policiales Revelan detalles sobre paranaense investigado por pornografía infantil

Los símbolos

El caso

En las dos computadoras y pendrives que le secuestraron a. Así de claro lo expresaron los investigadores y detallaron que había actos sexuales explícitos, desnudez y actos de abuso cuyas víctimas iban desde bebés de seis meses a chicos de 14 años.Se trata de una mariposa que Russo publicó en su muro el pasado 10 de mayo, y que podría aludir a un símbolo usado por pedófilos que gustan de menores de ambos sexos, según reveló una guía del FBI., simboliza la atracción hacia los varones menores y lo usan quienes se denominan "BoyLovers"., simboliza la atracción hacia las niñas y lo usan quienes se denominan "GirlLovers".grandes y dos chicos (rosas y celestes) representan a quienes gustan de los menores de ambos sexos.Hasta el momento, Russo está acusado de "distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil". La fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, aclaró sin embargo que el pediatra "no aparece en las imágenes" y que tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Hospital Garrahan.En tanto, en diálogo con FM Latina remarcó que están analizando un "eventual agravamiento" en la acusación, "más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años"."Es un caso de miles", remarcó sobre la detención del pediatra, y añadió: "No me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan".Dupuy puso el foco en la prevención y sostuvo que para esto "lo mejor es acompañar" a los niños y adolescentes, "no prohibirlos, en lo que es la habitualidad de la interacción en las redes sociales: conocer, saber cuáles son sus contactos. Conversar estas cosas en la cena de familia".