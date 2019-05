Juicio abreviado cuestionado: "No sirve nada, ha destrozado el proceso penal"

El abogado penalista Marciano Martínez

Integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) manifestaron este jueves su disconformidad con lo que consideran un "uso indiscriminado" del juicio abreviado. Tras el reclamo, fueron recibidos por la vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, quien se comprometió a "brindarles respuestas concretas sobre cada uno de esos procesos e investigar cuáles fueron las causales que les molestan".Una de las mamás que se movilizaron fue Ana Molina, la mamá de Silvestre "Maka" Taborda, fallecido tras ser embestido por un auto al mando de Ulises Truffel, el domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez, en Paraná. "Tenemos que esperar porque todavía no está decidido, pero nosotros queremos ir a juicio, porque Ulises Truffel es un asesino al volante y tiene que pagar por lo que hizo", sentenció la mujer, en diálogo conbrindó su opinión respecto del juicio abreviado. "No sirve para nada, ha destrozado al derecho penal. No hay más proceso, no hay más juicio, no sirve para la víctima y tampoco, para el imputado. Es tan así que hoy en la puerta de Tribunales, víctimas fueron a protestar por la forma indiscriminada con que se usa el juicio abreviado. En los delitos más aberrantes, más graves, se hace juicio abreviado", resaltó.El juicio abreviado es "la negación del proceso. No hay proceso, no hay debate, los testigos no van. Para el imputado el juicio abreviado significa que no va a vivir la angustia, no va a conocer el dolor de los familiares de la víctima, no va a conocer el testimonio de las personas que conocieron el delito, no va a conocer los dictámenes de los peritos.".", mencionó el abogado penalista.Relató que al juicio abreviado "lo hemos copiado a Estados Unidos, allí el capitalismo no quiere gastar. Acá no se ahorra nada lo que no hay es trabajo. El fiscal arregla con juicio abreviado y no trabajan la prueba, no trabajan los otros jueces, el juicio abreviado promueve la falta de trabajo"."Ya no compramos más libros, hemos dejado de estudiar.", dijo Martínez.En otro orden, manifestó que "en un encuentro con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, hablamos sobre el juicio por jurado, que va a permitir que la gente, el pueblo juzgue en los delitos aberrantes, los delitos graves".