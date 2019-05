Bebé muerto hallado en un contenedor: Imputaron a las dos personas detenidas

Aborto inducido

El material secuestrado

La imputación

Pena vigente

El avance de la investigación

ADN del bebé

El macabro hallazgo de un bebé recién nacido sin vida en el interior de un contenedor de residuos, conmovió la ciudad de Concordia. La tremenda situación ocurrió el pasado mares en el barrio "La Bianca".Una mujer quePocas horas después del macabro hallazgo, se dispuso la detención de dos personas, que "serían el padre y la madre" del bebé recién nacido hallado muerto.El fiscal Fabio Zavaleta, que interviene en la causa, dialogó este jueves con, que indignó a los vecinos del barrio "La Bianca", al punto que atentaron contra el domicilio de la mujer sospechada de haber dado a luz al malogrado bebé.. Vamos a necesitar análisis complementarios para ratificar o no las mismas", afirmó el fiscalEn la vivienda de la mujer,. Además, en el allanamiento realizado en la casa del hombre, en calle Tavela, los efectivos policiales, encontraron distintas medicaciones, entre ellas,Sobre el material secuestrado en los allanamientos, el fiscal prefirió no dar detalles, pero afirmó aSobre los hechos que se les atribuyen a la mujer y al hombre que estarían involucrados en la macabra situación ocurrida en barrio "La Bianca", el fiscal sostuvo que la figura que se les imputa es "", dijo Zavaleta ay la otra persona, como partícipe necesario", remarcó.Cabe recordar que el aborto está penalizado desde 1921, cuando se sancionó el Código Penal de la Nación. El artículo 88 establece penas de uno a cuatro años para la mujer que se provoque su propio aborto o consintiera que otro se lo realice. La misma pena se establece para el que provoque el aborto con consentimiento de la mujer y se eleva de tres a diez años cuando no hubiera consentimiento. Esta penalidad se aumenta si la mujer muere tras el aborto.Para los investigadores, todo indica que se trató de un parto inducido por medicamentos. Incluso, el médico policial, corroboró que la joven mujer tenía marcas de haber sido inyectada en la zona de las nalgas. Sin embargo, el fiscal Zavaleta prefiere la prudencia y esperar los resultados de las pericias forenses que se enviaron a Paraná. "Nuestro objetivo es tratar de establecer qué sucedió y se debe dejar trabajar a los peritos en base aAl respecto, sostuvo que "buscamos acreditar que las cosas sucedieron según la forma en que nosotros acusamos", dijo y mencionó queEn referencia a la imputación realizada a la mujer y el hombre que se encuentran detenidos en Concordia, el fiscal Zavaleta sostiene que