Terribles detalles del crimen de mujer y su hija: El asesino no está arrepentido

El hombre de 29 años acusado de matar a su pareja y a la hija de esta el domingo pasado en barrio Punta Norte de la capital santafesina, fue imputado ayer por homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, y por femicidio vinculado.Así se pudo conocer tras realizarse de manera conjunta la audiencia de prisión preventiva y la imputativa, que definió que H.D.B continuará preso, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.En esta instancia judicial se dieron a conocer detalles sobre los crímenes, y también se leyó una carta escrita por el femicida que había sido encontrada en la vivienda de Azopardo al 10400 de Santa Fe, lugar donde cometió los asesinatos, indicóEn la nota, que escribió luego de matar a puñaladas a Verónica Ramírez, de 34 años, y a su hija Valentina Escalante, de 10, manifestaba que no estaba "arrepentido" de lo que hizo y que lo tenían "podrido"."Acabamos de saber cómo falleció mi hija y cómo asesinó crudamente a su mamá, cómo la hizo sufrir a su mamá matando a Valentina primero. No se arrepiente de nada, dice que lo tenían cansado, dejó una carta (en la que dice) que no se arrepentía de lo que hacía, que lo hizo porque lo incitaron. No tiene perdón de Dios". Así se manifestó ante la prensa Gustavo Escalante, padre de Valentina, la niña de 10 años asesinada junto a su madre Verónica Ramírez, en un caso que la justicia investiga como doble femicidio en una vivienda de Punta Norte de la ciudad de Santa Fe.El hombre presenció la audiencia llevada a cabo este miércoles por la tarde en los tribunales santafesinos. "Los dos femicidios fueron cometidos en una hora aún no determinada entre la tarde del sábado y la mañana del domingo pasados. Los ilícitos ocurrieron en una vivienda ubicada en calle Azopardo al 10.000 que compartían el imputado y la mujer que era su pareja, y en la que circunstancialmente estaba la hija de la mujer", precisaron los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria.En la audiencia salió a la luz cómo se habían desarrollado los asesinatos. El acusado en primer lugar mató a la nena de 10 años. La apuñaló tres veces y luego la asfixió para que su madre sufriera al verla morir.Posteriormente, atacó a Verónica de 4 puñaladas que le impactaron en el pecho, la espalda y el cuello.De acuerdo a lo relatado por Iglesias y Gioria en la audiencia, "el imputado dio muerte intencionalmente, con conocimiento y voluntad a las dos víctimas. En relación a la niña, indicaron que "fue atacada con un arma blanca y mediante un procedimiento de asfixia"."Luego de cometer el femicidio vinculado de la menor, atacó a la mujer que era su pareja. Lo hizo con la misma arma blanca que había utilizado segundos antes para dar muerte a la niña", relataron los fiscales.Iglesias y Gioria también argumentaron que "el ataque a Ramírez se inscribe en un contexto de violencia de género originado en la conflictiva relación de pareja que mantenía con el imputado".También da cuenta de "una clara situación de subordinación de la mujer respecto del hombre investigado, basado en una relación desigual de poder caracterizada por el empleo de violencia tanto física como psicológica y/o moral, evidenciada en episodios previos y reiterados en contra de la víctima por su condición de mujer".