Vecinos juntan firman para que la policía actúe ante "andanzas" de delincuente

Los vecinos de los barrios aledaños al hospital Delicia Concepción Masvernat, sobre todo del Leoncio de Luque y del Victorino Simón, están proponiendo, a través de las redes sociales, juntar firmas para que la policía haga algo con un conocido delincuente que tiene a mal traer a todos; le aseguraron a nuestro medio que "el presbítero Daniel Cal Petit, de la parroquia San Pedro Apóstol, le tiene que pagar peaje todos los santos días para entrar y salir de la parroquia".



Además, varios vecinos dijeron estar "cansados de las andanzas de este individuo", y aseguraron que "a la parroquia le entran por todos lados y los nenitos son todos protegidos por la justicia".



Asimismo, lamentaron que "al jefe de la comisaría cuarta, el comisario Bertoli, al cual le hemos hecho llegar permanentemente nuestro reclamo por un personaje que se luce con un arma en la mano en Facebook, no le preocupa mucho este ratero conocido como el Kiko".



"Los delincuentes son archiconocidos por la policía y la justicia; al rato de ser detenidos los dejan en libertad y pasan por acá burlándose de nosotros. En el barrio Victorino Simón, por ejemplo, hay una gran cantidad de casas en construcción, no debe quedar una sola obra que no haya sido visitada por estos malvivientes. Nosotros llamamos a la policía, a veces vienen rápido pero no pasa nada y los chorros son siempre los mismos, generalmente son los que viven en el asentamiento detrás del hospital", afirmaron.



Piden una extensión de la Comisaría Cuarta



"Queremos urgente una extensión de la Comisaría Cuarta en esta zona porque así no podemos vivir más, somos gente de trabajo y queremos vivir en paz. ¿O qué es lo que la justicia está esperando, que los vecinos nos compremos un arma de fuego por si un delincuente entra en nuestras casas?", se preguntaron los vecinos en diálogo con El Sol.