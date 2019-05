Bebé muerto en contenedor: Indicios revelan que habrían inducido el parto

No es feto, es una criatura

Personal de la Comisaría Sexta de Concordia realizaba un procedimiento y necesitaban testigos. En ese momento, un hombre joven caminaba cerca del contenedor de la basura, los efectivos lo comprometieron a que testifique en el procedimiento y el mismo manifestó no tener inconvenientes pero que primero debía arrojar al contenedor la bolsa que llevaba.Posteriormente, una mujer que hurgaba la basura encontró el cadáver del bebé y comenzó a gritar diciendo que ese hombre que era testigo del procedimiento había arrojado la bolsa con el cuerpo del bebé, que tenía más de siete meses de gestación.Por el hecho, hay dos detenidos que "serían el padre y la madre" del pequeño hallado sin vida, confirmó ael fiscal Fabio Zavaleta, que interviene en la causa.Según pudo saber este medio, ambos no residían en el mismo domicilio y mantenían una relación de noviazgo. El avance la de investigación permitió ir dilucidando ciertos pormenores del hecho.Fuentes policiales precisaron que en la vivienda de la mujer, donde se habría concretado el alumbramiento, se encontraron varias prendas y otros elementos con manchas de sangre.Sin embargo, lo que arrojó aún más luz sobre cómo habrían actuado estas personas fue el allanamiento en la casa del hombre, en calle Tavela. AllíPara los investigadores, todo indica que se trató de un parto inducido por medicamentos. Incluso, el médico policial, corroboró que la joven mujer tenía marcas de haber sido inyectada en la zona de las nalgas, se indicó aEl fiscal Zavaleta, relató que "quien dejó el bebé muerto fue advertido por el personal policial, primero por una maniobra sospechosa ya que policías vieron cuando descartaba el cuerpo, por eso se pudo trabajar rápido y sobre pistas firmes. Se allanó el domicilio de la persona que descartó el cuerpo y se secuestraron evidencias importantísimas. Por llamados de vecinos que habían advertido unas conductas particulares, se halló en un descampado de barrio La Bianca, elementos de importantísimo valor para la causa. Ya comenzamos la etapa de las pericias. Ya terminó la autopsia, aunque todavía no tengo los resultados. Luego veremos si se necesitan algún examen complementario".", manifestó el fiscal en declaraciones aZavaleta adelantó los pasos a seguir este miércoles: "Me reuniré con el médico para evaluar los resultados de la autopsia, se le harán exámenes ginecológicos a la mamá, que está detenida". Manifestó asimismo que, dentro de los plazos, "se la indagará y veremos qué posición tomaremos respecto de ella y su situación personal".