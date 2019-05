Ordenaron la detención de un hombre implicado en una estafa por 40 mil dólares

El hecho por el cual se busca a este hombre de unos 40 años sucedió el martes 14 de mayo en una casa ubicada en calle Lavalle, entre 25 de Mayo y Urquiza, y tuvo como víctima a una anciana que guardaba sus ahorros en una caja de seguridad. Utilizó la misma modalidad que se conoció en Gualeguaychú a fines de abril del 2016, cuando varias personas mayores fueron blanco de estafa por parte de gitanos.



La secuencia había quedado grabado en la cámara de seguridad de un vecino, donde se advierte la llegada de un automóvil que se encuentra identificado, del cual se baja un hombre muy bien vestido, de unos 40 años, y se retira con los 40 mil dólares y 23 mil pesos que la víctima tenía en su domicilio.



Lo que no estaba del todo claro era cómo se había perpetrado la sustracción. En un primer momento, debido a la edad de la mujer, no se había podido establecer con claridad las circunstancias, pero con el correr de las horas se fueron dilucidando algunas cuestiones. Al parecer la anciana fue víctima de un "cuento del tío", una modalidad que supo cosechar varias estafas que luego terminaron judicializadas y con personas condenadas.



Para los responsables de la investigación no hay dudas de que existió un entregador. Hubo alguien que brindó información a los delincuentes sobre la existencia del dinero en la caja de seguridad y luego fue la maniobra delictiva la que permitió que los estafadores se llevaran los casi dos millones de pesos.



El ardid es el mismo de siempre: convencen a las víctimas que saldrán de circulación determinados billetes y la persona que se comunica por teléfono se hace pasar por un hijo/a, sobrino/a, que le informa a la víctima que una persona de su confianza pasará a buscar la plata para cambiar en el banco.



¿Cómo llega a oídos de los delincuentes que esa anciana guarda dinero en una caja? Para la Fiscalía hay alguien cercano a la mujer que vendió la información y se cree que esta teoría se confirmará cuando se periten los teléfonos que fueron secuestrados, del personal que trabaja en el domicilio.



Por lo pronto, se está en la búsqueda del hombre que se llevó el dinero y existe una orden de detención para el momento en que sea localizado. También se trabaja en identificar a su cómplice. Hubo tareas investigativas en otras provincias que hasta el momento no han arrojado buenos resultados. (El Día)