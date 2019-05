Cadete fallecido: Esperan las pericias definitivas para esclarecer el accidente

Hace dos semanas, un fatal accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez. Como consecuencia, el cadete Héctor Damián Basualdo, de 27 años, falleció tras ser arrollado por un colectivo.



Si bien las pericias de Accidentología Vial aún no están listas, se supo que hubo avances en la causa. El abogado defensor del chofer de colectivo, Sebastián Trinadori, explicó a Elonce TV que "está pendiente el informe definitivo de la Dirección de Criminalística en cuanto a la mecánica del accidente. La fiscal tomó entrevistas a posibles testigos del accidente, una persona que iba arriba del colectivo, transeúntes, comerciantes y demás".



"Hay testigos que hablan de un Palio gris o verde clarito que estaba paralelo a una camioneta Kangoo roja que estaba detrás del colectivo. Estaban detenidos y cuando el semáforo dio verde arrancan. Nadie termina de precisar por dónde apareció la moto: si entre el Palio y el cordón o entre el Palio y la Kangoo. Tampoco se sabe por qué motivo se descontrola la moto, termina cayendo al piso y el cuerpo de Basualdo queda abajo del colectivo", resaltó.



Asimismo, dijo que "es un hecho trágico, falleció una persona joven. Está involucrada una persona que estaba trabajando. Desde mi punto de vista no tiene ninguna responsabilidad en el evento porque estaba detenido. Cuando está arrancando se produce al costado del colectivo la caída de la moto. Las pericias de Criminalística dirán cómo y por qué se produjo el derrape".



"Se esperan los informes químicos, como los controles de alcoholemia. Mientras tanto se han tomado seis entrevistas por parte de la fiscal. Todos los testigos coinciden en que es una calle transitada, en que a esa hora hay muchos vehículos, mucho ruido y que en general no han podido prestar la debida atención de cómo ocurrió el accidente", señaló.



Comentó que el chofer "aún sigue sin trabajar porque se le retuvo el carnet. No declaró porque no fue imputado en la causa. Eventualmente si se lo imputa contará su versión sobre el accidente".



"Cuando él me vino a ver estaba shockeado. Estaba muy impresionado por el accidente. Volví a hablar hoy, sigue preocupado pero esto va a llevar su tiempo. Le aconsejé que vaya al psicólogo porque es fundamental alguna terapia para superar un hecho como este". Elonce.com