Triple crimen: Los tres detenidos fueron enviados a la cárcel

La Jueza Marina Barbagelata convalidó la prisión preventiva para los tres detenidos por el triple crimen ocurrido el pasado sábado a la madrugada en barrio Bajada Grande de Paraná. Sin embargo, la magistrada hizo lugar al pedido de la defensora deEn ese marco, el abogado Alberto Salvatelli, defensor de Oscar Siboldi, aceptó la medida y los días de prisión preventiva. Asimismo, puso de relieve que "la participación de los jóvenes es al menos es dudosa y no tienen antecedentes".Salvatelli insiste con que no hubo tres armas de parte de los Siboldi, dijo que "había armas de los dos lados"."Voy a cuestionar la calificación legal, porque invadieron la casa de él con armas de fuego. Había más de ocho personas, de las cuales, al menos una, disparó. Hubo lucha cuerpo a cuerpo", enfatizó.Tras indicar que no vio lo que declararon testigos, Salvatelli afirmó que su cliente y los otros dos acusados no han realizado amenazas a los testigos. "Está amenazada la familia Siboldi. Y hay denuncias. Ellos tres estaban presos, de acá adentro no pueden amenazar. Hay varias personas de la otra parte que no han sido identificadas", completó.