Se entregó el sujeto que asesinó a una mujer y su hija en Santa Fe

Las últimas horas

El principal sospechoso del doble femicidio de Punta Norte se entregó cerca de las 21 en la Comisaría 10° de Santa Fe. Era intensamente buscado por las fuerzas policiales desde el domingo al mediodía, luego de que se encontrara en una vivienda de Azopardo al 10400 a Verónica Ramírez (34 años) y a su hija Valentina de 10 años asesinadas a puñaladas. El presunto femicida tenía una relación de pareja con la víctima.En una entrevista con, la hermana del principal sospechoso contó que el hombre se presentó en su vivienda a las 10.45 del domingo y reconoció que había matado a su ex pareja. "No sé qué pasó, lo único que me dijo fue que "la mató" (aseguró María) Quise retenerlo para entregarlo, pero cuando vio que agarré el celular salió corriendo", expresó. Desde ese momento, el hombre de unos 30 años permanecía prófugo.Este martes se conoció que el presunto femicidia se entregó pasadas las 21 de este lunes -voluntariamente- en la Comisaría 10°, que está ubicada en Estanislao Zeballos y Gaboto.La última vez que María vio a Valentina y Verónica con vida fue el sábado a la tarde, cuando llegaron a su casa acompañadas de su hermano. "El hasta ese momento no había estado tomando", detalló la mujer, ya que su hermano tiene antecedentes de adicciones con estupefacientes y con bebidas alcohólicas, según su relato. "Cuando estaba la nena no tomaba, estaban bien y no peleaban", aseguró.María agregó que tanto viernes como sábado su hermano no se presentó a trabajar. "No tengo explicación, palabras para darle a la familia, sé que no basta, que no va a calmar el dolor de nadie y que nos mató a todos".A pesar de la constante situación de violencia a la cual estaba expuesta, Verónica no poseía botón de pánico y las peleas siempre terminaban en perdón. "Ella no entendía razones porque siempre vivimos estas cosas en mi familia las mujeres", agrego María.Sobre el brutal fin que sufrió Valentina, María se animó a suponer que la nena haría intercedido en defensa de su madre durante el ataque. "Yo lo denuncié muchas veces, porque me hacía problema en mi casa delante de mis hijos, no me lo recriminaba, porque sabía que lo único que me importaba eran mis hijos", recordó quien fuera tía de Valentina en torno al vínculo que mantenía con su hermano."Jamás pensé vivir esto", reiteró la madre de cuatro chicos de 16, 12, 10 y 4 años quienes son primos de la nena que este lunes será a velada en la casa donde encontró la muerte.