Familiares de mujer asesinada por un menor rechazan el juicio abreviado

El homicidio de María Elena Sarba, ocurrió el 30 de abril del año pasado, cuando un menor le disparó un escopetazo en la cara en el barrio Llamarada de Concordia, cuando le fue a pedir que bajara la música.



Isabel Benítez, la hija de María Elena Sarba, señaló que "la causa quedó en que supuestamente iba a comenzar con un juicio, pero en este sentido la condena no sería más de 3 años para Julio Maximiliano Vallejos, el sujeto que mató a mi mamá", aclaró.



Julio Maximiliano Vallejos, de 17 años al momento de cometer el hecho, fue el autor del disparo.



"Vallejos actuó cuando era menor de edad, 17 años, pero hoy ya tiene 18 y no recibiría más de 3 años, por lo que no iría a la cárcel, ya que recibiría una condena condicional mientras a mi mamá ya no la tenemos; estamos con un profundo dolor y eso no es justo", insistió Isabel.



Asimismo Benítez señaló que estuvieron reunidos con el fiscal José Arias. "Él nos dijo que esperaba otra cosa de nosotros, porque me pidió que hablara con mis hermanos para llegar a un juicio abreviado y no es lo que quiere mi familia, nosotros solicitamos que se vaya a un juicio oral".



Finalmente, la mujer expresó a El Sol: "el fiscal me dijo que la pena máxima que le pueden dar es de 4 años, realmente algo que no podemos entender".