Dictaron la prisión preventiva para ocho detenidos por narcomenudeo

El domingo por la noche se detuvo en el barrio Curita Gaucho a una mujer de 26 años y a un hombre de 33, que no habían sido localizados en los múltiples allanamientos del viernes. Ayer por la mañana se detuvo al último de los buscados, que fue encontrado en el barrio Yapeyú.Pero el operativo no terminó allí. Había pedido de detención para 8 personas, pero tres no habían sido localizados en ninguno de los domicilios allanados, por lo cual estaba vigente la captura.El domingo cerca de las 21, la División Toxicología junto a la Comisaría Novena realizaron un operativo en el barrio Curita Gaucho, donde se localizó a una mujer de 26 años y a su pareja 33. Esta mujer gozaba actualmente de una libertad condicional dictada desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que la había condenado a 4 años y 2 meses de cárcel por comercio de estupefacientes. Está señalada de ser junto a su hermano ? detenido en el procedimiento del viernes - los responsables principales de la banda dedicada a la venta de estupefacientes que venía siendo investigada por la Policía de Gualeguaychú.El lunes por la mañana se detuvo al último de los que se encontraban prófugos. Este hombre de 35 años, domiciliado en Barrio Yapeyú, fue localizado por el personal de Toxicología y trasladado a la Jefatura Departamental junto al resto de los seis hombres que se encuentran aprehendidos.Más tarde, también por la mañana, fueron indagados por la fiscal Martina Cedrés que tras tomarles declaración de imputado requirió la prisión preventiva para cada uno de ellos. El Juez de Garantías resolvió aplicar una medida de 30 días, con la posibilidad de que sea prorrogada una vez llegado el vencimiento. Los 7 hombres quedaron alojados en la Jefatura, en tanto la mujer fue llevada a la Comisaría de Minoridad. (El Día)