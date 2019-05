Mamá de la nena abusada: "Teruel me dijo que es algo que cualquier chico hace"

Lo dijo la mamá de la chica que denunció a Lautaro Teruel -hijo de Mario Teruel, uno de Los Nocheros- por haberla violado cuando tenía entre nueve y diez años. El miércoles pasado, Teruel fue detenido: él tiene ahora 24 años y su denunciante, 16. Los dichos de la mamá de la víctima se dieron en una conversación con su abogado, Santiago Pedroza, que difundió el programa "Los ángeles de la mañana", este lunes.



"Me di cuenta de que algo pasaba porque la nena volvió a casa con los ojos muy llorosos. Pregunté pero no me quería contar, y tardó una semana hasta que decidió contarme", recordó la mamá de la chica. "Pensamos mucho cómo hacer para denunciarlo y la nena decidió que iba a grabarlo", le contó la mujer a su abogado durante la conversación que se vio por televisión.



Este fin de semana Canal 7 de Salta difundió audios de esa charla en la que la chica dialoga con Teruel. "No sé, bol?, era muy pen?., no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta", sostiene en la grabación el joven, que permanece detenido.



"La nena me contó que él había abusado de ella durante un tiempo largo pero no me dio detalles", contó su mamá. Pedroza sostuvo que los abusos tuvieron lugar durante un año y medio y que tenían lugar "casi todos los fines de semana". Según contó la mamá de la joven, su vínculo con la familia Teruel "es de generaciones". "Mi mamá se crió con su mamá, yo me crié con los chicos, con Lautaro, sus hermanos", sumó.



"Le pedí a Mario que no se metiera. No querríamos arruinar su nombre ni el de Los Nocheros, pero sí queremos que haya justicia con Lautaro, y por eso le pedimos a Mario que no se metiera porque tiene muchos contactos. Está detenido pero en la parte de privilegio de la alcaldía: ahí ya se notan esos contactos", sostuvo la mujer en diálogo con el letrado que la representa. Según detalló Pedroza, la víctima "tuvo seis o siete intentos de suicidio, bulimia, anorexia".



"Les guardamos un gran cariño, para nosotros fueron como una familia, pero queremos justicia", sostuvo la mujer. A través de sus redes sociales, Mario Teruel anunció su alejamiento de Los Nocheros este domingo. "Ante los hechos que son de público conocimiento he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa", publicó.



Fuente: Clarín.