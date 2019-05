Robaron la recaudación a una chofer de remis, amenazándola con una "faca"

Foto: El ilícito sucedió en Villa Sarmiento de Paraná

Una chofer de remis sufrió un lamentable hecho este domingo, aproximadamente a las 20. Tras regresar de su tarea diaria, cuando se disponía a ingresar su vehículo al garaje de su casa en el barrio Villa Sarmiento, fue abordada por un sujeto que, munido con "una faca", la obligó a entregarle la recaudación.



Rosana, en diálogo con Elonce TV, aseguró que "a pesar de que la situación fue bastante peligrosa, me defendí con la cadena con la que ato el portón, por lo que el delincuente `se llevó unos buenos cadenazos`". No obstante, el delincuente logró superarla en fuerza, "me manoteó la cadena, me tiró al piso y me arrancó la riñonera en la que tenía mi recaudación y mi documentación". "Tengo mucha bronca" "Lo que más tengo es bronca, y en la desesperación, lo corrí, aunque no lo alcancé. Volví pensando que capaz tenía algún cómplice y me podían robar el auto. En la calle no había nadie, ni un solo auto vi para que me ayuden. Me encerré, llamé al 911, vinieron enseguida, llamé la remisera. Desde la policía actuaron muy bien, me llevaron para que haga la denuncia, hicieron rastrillajes", relató.



La mujer contó que el delincuente "me tiraba puntazos", no llegó a lastimarla. "Solamente quería el dinero", dijo Rosana a Elonce TV.



La trabajadora del volante manifestó que "no conoce" al delincuente, y que "nunca" lo había visto antes.



Conjeturó que "puede ser que me hayan estado viendo, que siempre llego a la misma hora, o bien fue al voleo".



Sus compañeros de trabajo se solidarizaron con Mónica. "Están muy afligidos", dijo.



"Ahora tengo dos meses para ahorrar de nuevo, tenía que hacerle arreglos a mi vehículo", relató la mujer, que acotó que está arriba del auto, seis o siete horas.



La denuncia fue realizada en comisaría cuarta. Elonce.com.