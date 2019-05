Bebé de un año intoxicado con alcohol: Le habrían dado bebidas para que duerma

Un bebé de un año y medio se encuentra internado en el hospital de la localidad correntina de San Roque y su cuadro es delicado. El mismo mostraba síntomas de una intoxicación alcohólica.



El hecho ocurrió en los últimos días y los padres se acusan mutuamente, mientras el pequeño sigue hospitalizado. Todo comenzó cuando una mujer de apellido Bravo concurrió a una dependencia policial el pasado jueves y denunció a su ex marido, de apellido Leiva, porque "se había llevado al bebé de ambos sin su consentimiento". El sujeto tiene antecedentes de violencia y una orden judicial le impide acercarse a su ex pareja.



Sin embargo, Leiva dice que quebró la restricción para "salvar a su hijo". Tras la exposición de la mujer, una patrulla policial fue a la casa de Leiva, quien se encontraba junto al niño. El hombre manifestó que él lo había llevado al chico sin autorización de la Justicia "porque la madre no lo cuidaba". Además denunció que ella "le daba de tomar alcohol" poniendo en riesgo su vida.



Los efectivos policiales trasladaron al menor al hospital local para realizar exámenes de rutina, fue entonces que los médicos constataron que tenía una gran cantidad de alcohol en sangre. Al mismo tiempo, los médicos determinaron que su madre también se encontraba alcoholizada.



Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, se informó al fiscal de Instrucción en turno y al Juez de Familia de la localidad, quien dispuso que el menor quede internado en el Hospital de San Roque, donde se encuentra al resguardo de personal policial mientras se recupera. Los médicos alertaron que debido a la edad y condición del pequeño muy posiblemente sufra consecuencias y necesitará de tratamiento especializado.